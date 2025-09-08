塔巴│8號風球下　公司改遲全員工上班時間工時不變　打工仔斥有病

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／塔巴／西登／熱帶氣旋】颱風塔巴襲港，天文台宣布將於今天（8日）下午1時10分改發3號風球。有打工仔於網上發文批評其公司的上班制度，指出今天原定的上班時間是早上8時至下午5時半，惟公司昨日（7日）得悉天文台至少會掛8號風球至翌早11時後，立即更改所有員工的上班時間，變成下午1時至晚上10時半，他不滿直斥「CXS公司」、「都有X病」。



有打工仔於網上發文批評其公司於打風下的上班制度。（梁鵬威攝）

該打工仔9月7日於Threads發文表示：「CXS公司，聽日本身番0800-1730，天文台出咗8號最少掛到聽朝1100，即刻改所有人更變晒番1300-2230，都有X病。」

8號風球下 公司改遲上班時間工時不變

帖文引來網民熱議，不少人斥責樓主公司，「有得咁㗎咩」、「咩公司，咁癲」、「邊間公司咁X街，出佢名啦」、「如果打風0800-2030咁係咪開2230，公就你贏，字就我輸」、「多數係啲使人使到盡嘅onX公司，係我即走」、「如果係我，我會同佢講，返1300ok，但都係1730走，因為一早plan咗有嘢做改唔到，咁遲改佢老奉個個夜晚本身冇嘢做咩」。

網民批評樓主公司，「多數係啲使人使到盡嘅onX公司，係我即走」。（資料圖片）

網民斥：使人使到盡

有網民就指出，應先查看僱傭合約條款，僱主是否有權臨時更改上班時間，「合約就係呢個時候發動佢嘅功效」。另有網民表示，「臨時改工作時間（要看有沒有足夠的休息時間），符合資格員工同意就可以改」、「正常唔得，除非自願」、「無問題，如果係輪更嘅公司」。