塔巴│1:10pm發3號風球！打工仔湧天文台fb批玩謝：大風大雨點返工
撰文：布萊恩
出版：更新：
【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／塔巴／打風／超前部署】8號風球現正生效，天文台表示，塔巴正移入廣東內陸並將逐步遠離本港，預料本港普遍風力會逐漸減弱，天文台會在下午1時10分改發三號強風信號。
打工仔湧天文台fb鬧爆不上不落：大風大雨點返工啊？
雖然塔巴逐步遠離香港，但市面多區仍然天氣惡劣，大風大雨，不少打工仔、網民湧到天文台Facebook批評改發3號風球時間，「而家倒水中，點返工？CXS」、「3點落唔得咩，天氣咁差」、「1點2唔3唔4，食完晏逼完車返去坐2、3個鐘又收工，真係多謝你」、「X你天文台，1:10分改3號！你有X病啊」、「去到1點10唔上唔落咁」、「又要大家濕身游水」、「大風大雨到傻，然後要出門返3個鐘頭工。我真係多謝你」、「風細咗啫，但雨勢仲好大喎！」、「大風大雨點返工啊？淨係行到出屋企門口已經濕晒啦」、「新界仲係好大風大雨……」、「出面好反覆，啲雨時大時細，放過大家啦」。
有網民讚天文台做得好：超前部署
不過亦有網民讚天文台今次懸掛風球安排做得好，「超前部署，做得好，天文台」、「多謝天文台帶畀我愉快嘅半日假期」、「非常好，感謝天文台」。
