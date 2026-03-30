男友手機有隱藏相簿！藏女同事照　驚見有睡覺相　他狡辯：諗多咗

相戀7年，真的難敵7年之癢？有港女在網上表示，和男友交往7年，以為非常甜蜜，甚至商討將來婚後的生活，惟最近男友短暫手機離身，她卻發現有陌生女子傳送訊息，經查看男友手機後，驚悉內有1個隱藏相簿，「入面全部都係同1個女仔嘅相，有自拍、有生活照，甚至仲有幾張係個女仔瞓覺嘅相」。樓主認得對方是男友的女同事，於是質問男友，但他反應極大，反指是樓主「諗多咗」，他只是「覺得個女仔幾靚，所以儲低佢啲相」，甚至稱「好多男人都會咁，唔好大驚小怪」。



但樓主仍然非常介懷，質疑應否信任男友，「好驚自己7年青春嘥咗，但又好驚自己喺度自欺欺人」。大量網民留言指「個天喺你想結婚前畀咗咁大個啟示，對自己好啲啦，你人生仲可以有更多更好嘅7年」、「其實好多男人唔會咁做，根本就係想出軌」、「你男朋友偷偷地收埋人哋女同事啲相，呢個行為都有啲病態」。



樓主驚悉男友手機有1個隱藏相簿，全是男友女同事的照片。（AI生成圖片）

交往7年 一直以為關係甜蜜

樓主匿名投稿至threads專頁「hkhearttalk」，表示與男友交往7年，一直以為關係甜蜜，甚至「計劃緊將來，睇樓、傾結婚、生小朋友」，最近卻「發現咗一樣好震驚嘅嘢」。當時他們一起觀看Netflix，其間男友放下手機前往廁所，手機突然彈出通知，原來是有1名陌生女子發來訊息。

手機隱藏相簿 內有女同事大量照片

樓主知道不應偷看男友手機，但仍忍不住查看，卻發現內有1個隱藏相簿，全部都是同1名女子的照片，包括自拍、生活照和睡覺照片，樓主認得對方是男友的女同事，「佢之前都有提過，但係話唔熟嘅」，樓主形容當時「個腦真係一片空白，手都震埋」。

男友︰好多男人都會咁

男友離開洗手間後，見到樓主面有難色，關心詢問她是否不適，樓主立即反問「你係咪有第二個？」。男友稍微驚呆，然後很大反應反駁是樓主「諗多咗」。樓主遂詢問該個隱藏相簿和女同事事宜，男友聲稱「覺得個女仔幾靚，所以儲低佢啲相」，甚至稱「好多男人都會咁，唔好大驚小怪」。

男友聲稱「覺得個女仔幾靚，所以儲低佢啲相」，甚至稱「好多男人都會咁，唔好大驚小怪」。（AI生成圖片）

樓主不知如何是好

樓主事後當作無事，「但係個心好唔舒服，成日諗起啲相，瞓又瞓唔到」，質疑應否信任男友，擔心自己浪費7年青春，同時「好驚自己喺度自欺欺人」。

網民︰唔好拖晒全世界男人落水

許多網民留言指「一定有問題, 嘥咗7年時間好過你一世後悔」、「邊個男仔會儲相咁癲，唔好拖晒全世界男人落水」、「佢嘅答案完全係大話，信佢1成都死」、「唔好屈落其他男人度，一人做事一人當」。

（threads專頁「hkhearttalk」）