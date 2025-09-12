東鐵港女突經痛！大隻暖男相扶讓座　她這樣尋人道謝　惹網民質疑

在因難時刻得到幫助，懂得感恩是好事，但答謝方式則要適宜。有港女在網上表示，日前乘搭東鐵綫期間突然經痛險跌倒，其間1名陌生男子「扶住咗我，然後仲讓咗佢個位俾我」，而且確定她無事才下車。港女因此覺得「第1次感受到人間溫暖」、「東鐵線大隻暖男，多謝你」，同時偷影對方打算尋人。



從樓主上載的照片可見，暖男身穿灰色背心，露出強壯手臂，但沒有見到樣貌。帖文卻引起大量網民討論，質疑樓主「沉人定尋人？」、「沉人啟事」、「人哋出於好心，你就出於好色」，更有人懷疑事件是否虛構，甚至有網民自稱是暖男女友或親友，「佢收到你嘅感謝了，不過唔好尋佢啦」。港女補充指，「無諗過個尋人帖文會牽連咁大」，同時已經尋獲該名男士道謝和道歉，因不想令到他受到牽連，希望事件告一段落 。



樓主偷影該名暖男乘客，明言希望尋獲對方，圖中暖男穿上灰色背心，露出強壯手臂，但沒有見到樣貌。（threads@dahlia.ii圖片）

樓主來經獲幫助

樓主在threads表示，當日下午乘搭東鐵綫時突然來經，「痛到天旋地轉又出晒冷汗」，即將跌倒之際，1名陌生男乘客扶住樓主，而且讓座給她，確定她沒有大礙才下車。樓主形容首次感受到人間溫暖，「香港人真係好有愛，大隻暖男多謝你」。

尋人帖文惹質疑

樓主同時偷影該名男乘客，明言希望尋獲對方，圖中暖男穿上灰色背心，露出強壯手臂，但沒有見到樣貌。帖文引來大量網民留言，質疑樓主意圖，「尋人？ 做乜當時唔問？如果呢件事係個阿伯幫你，會尋唔尋呀？」、「詐暈溝仔？」，亦有人質疑是宣傳技倆，甚至有網民自稱是圖中暖男女友或親友，呼籲毋須尋人。

大量網民留言質疑樓主意圖，令到樓主不得不解釋。

樓主解釋意圖

樓主更新指，沒有想過帖文牽連該名男乘客，原意只是向對方道謝，「當下真係感受好深，喺我無助嘅時候，有人伸出援手」，坦言沒有對方，自己可能跌在地上，強調並非宣傳，自己事後已向對方道謝和道歉，希望就此告一段落。

