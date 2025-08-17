搭港鐵遇「柱女」後背挨扶手　港女竟出拳對付　後續發展惹質疑

港鐵不時出現令人煩厭的「柱男柱女」，將整個後背挨着扶手，令其他乘客沒位置扶着。有港女近日乘搭港鐵時遇上「柱女」，她竟出拳擊打「柱女」後背1下，聲稱要做「正義使者」。不過港女打人後，影片出現輕笑聲，令網民猜測是朋友間的打鬧反串行為，笑言「frd要講明」、「打完喺度笑，一定係識嘅，呃流量，可惡！」、「樓主同個frd喺度玩反串」。



不過若胡亂打人，有機會觸犯普通襲擊或襲擊致造成身體傷害罪，若被定罪，分別可處監禁1年及3年。



有港女近日乘搭港鐵時，遇上後背挨着扶手的「柱女」。（Threads影片截圖）

該港女於Threads分享1段影片，指出「又有衰人搭鐵挨住條柱，等我做正義使者，幫大家打爆呢啲人」。影片見到，有名穿藍白格仔上衣的女子後背挨着扶手，當時有兩名女子正扶着扶手，樓主不滿「柱女」霸佔扶手，竟出拳擊打「柱女」後背1下，隨後聽到一陣輕笑聲，「柱女」轉身察看是誰打她，但未有發怒。

搭港鐵遇「柱女」後背挨扶手 港女竟出拳對付

不少網民憑影片中女子的反應，猜測並非陌生人，而是朋友，留言道「見佢反應，是識得，樓主在呃流量」、「自己友」、「兩個根本夾埋」、「佢哋兩個唔識我食咗條柱」、「我都覺得係，冇理由咁大力窩落去都唔鬧佢」。

港女竟出拳擊打「柱女」後背1下。（Threads影片截圖）

「柱女」轉身察看是誰打她，但未有發怒。（Threads影片截圖）

港女打人後聽到一陣輕笑聲。（Threads影片截圖）

普通襲擊判監1年 襲擊致造成身體傷害判監3年

有網民就指出，「啱呀，整治呢啲賤人」、「我就會不斷喺條柱度轉上轉下轉上轉下，等佢自己走人，跟住再問條柱係咪你霸晒呀」。

不過若胡亂打人，有機會觸犯普通襲擊或襲擊致造成身體傷害罪。根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》（第40條），任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年。第212章《侵害人身罪條例》（第39條），任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。