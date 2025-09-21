奪命火2死！家居起火年輕媽與男友開車即走　狠心留3孩致2女燒死

家居發生火驚，第一時間不是救出孩童，而是狠心逃離現場？澳洲有民宅發生奪命火驚，導致2名女童死亡。當地墨爾本1名年輕媽媽被指控在去年發現家居起火時，竟遺下3名熟睡孩子家，然後和男友駕車離開現場，終導致2名女兒不幸喪生。



警方調查後，根據起火時間和源頭、女子離開時間、曾聽到孩子尖叫聲等因素，判斷年輕媽媽對起火一事是知情，卻未有即時撥打求救電話，故控告她「過失殺人罪」及「過失致人重傷罪」。



當地法院近日審理案件，女被告辯護律師認為警方沒有證據證明他當事人離開房屋時，清楚知悉火災已經發生，亦無法確定她是放任導致悲劇發生。目前女子獲准保釋，但需定期接受毒品檢測與行為監管；案件暫定於明年再審。



澳洲25歲女子仙妮亞被指於去年發現住處起火時，遺留3名孩子在家中，並和男友駕車離開現場，致2名女兒不幸喪生。（網上圖片）

家居起火後獨留3孩 年輕媽媽和男友駕車離開

綜合外媒等報道，事發於2024年9月8日晚上，澳洲墨爾本（Melbourne）錫德納姆（Sydenham）的25歲女子仙妮亞（Shania Lee）被指發現家居起火時，卻留下3名熟睡的孩子在家中，他們分別為5歲女兒伊莎貝（Izabel）、3歲兒子凱拉斯（Kalais）、以及1歲女兒莉維亞（Lyvia），仙妮亞和23歲男友麥考利芙（Matthew McAuliffe）隨即駕車離開現場。

2女童不幸身亡 媽媽遭警控「過失殺人罪」

附近鄰居指火災發生後，曾聽到屋內傳出刺耳尖叫與哭喊聲，有人甚至形容「孩子們正在拼命掙扎」。而消防員趕抵現場後，從屋內救出3名昏迷兒童，並將他們送往皇家兒童醫院救治，可惜伊莎貝及莉維亞最終仍然不治，而凱拉斯則在昏迷後甦醒。仙妮亞事後被警方以2項「過失殺人罪」及1項「過失致人重傷罪」。

其中2名女童經搶救後不幸死亡，而3歲男童凱拉斯則在昏迷後甦醒。（網上圖片）

聲稱曾聯絡前夫到家照看孩子 警揭穿謊言

當地法院日前審理案件，仙妮亞在庭上供稱起火當晚獨留孩子在家中，是因為要和麥考利芙前往拿取二手汽車的零件，更表示當時曾聯絡孩子們的生父佩塔拉斯（Jayde Petalas），請他到家中照看孩子。然而當警方向塔拉斯問話時，他明確表示沒有接到仙妮亞的通知。

仙妮亞稱當晚曾聯絡孩子們生父佩塔拉斯（圖左）到家中照看孩子，但面對警方問話時，佩塔拉斯卻表示沒有接到通知。（網上圖片）

警方接報起火前2分鐘 孩子母與男友離家

當地高級警官米契爾（Christopher Mitchell）出庭作證時指，報獲火警報告的時間大約是事發當晚9時18分，而仙妮亞卻在此前2分鐘和麥考利芙離開房子，加上有火警專家證實，起火源頭為主臥室，故相信火勢在2人離開房屋前已經引燃，認為仙妮亞對起火一事理應知情。

孩子母被關押曾與男友通話 承認聽到孩子尖叫聲

另外亦有偵查員透露，孩子的媽媽被關押期間曾和男友麥考利芙通話，承認案發當晚曾透過監視器查看屋內環境，同時聽到孩子尖叫聲，但她未有即時撥打求救電話。高級警官米契爾認為案件情節嚴重令人不安，故反對女子保釋。

警方根據起火時間和源頭、仙妮亞離開時間等因素，判斷她對起火是知情，故控告她「過失殺人罪」及「過失致人重傷罪」。（網上圖片）

辯護律師：沒證據顯示被告對火災知情

不過仙妮亞辯護律師諾頓（Sam Norton）卻表示，警方沒有證據證明女被告離開房屋時，清楚知悉火災已經發生，亦無法確定她是放任導致悲劇發生。目前仙妮亞已獲准保釋，但需定期接受毒品檢測與行為監管；案件暫定於明年再審。

（綜合）