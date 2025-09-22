樺加沙｜公司要求帶電腦在家工作　打工仔爆粗示不滿　網民反讚好

【颱風消息／樺加沙／8號風球／天氣消息／打風／颱風香港】超強颱風樺加沙來勢洶洶，不少打工仔都期待有「打風假」，惟有打工仔於網上發文大呻，公司要求員工周一（22日）下班後，帶手提電腦回家，預計周二至周四（23至25日）要在家工作，變相不能享受「打風假」，她忍不住爆粗「WTX」以示不滿。



不少網民留言獻計，笑言「打風個網絡斷咗上唔到！」、「屋企太大風吹爆玻璃電腦入水」，有網民則說樓主已屬幸運，「咁都好過要返工，早放同落波都要逼餐死，你wfh都可以一路做自己嘢，間唔中做下公司嘢」。



有打工仔於網上發文大呻，公司要求員工周一（22日）下班後，帶手提電腦回家，預計周二至周四（23至25日）在家工作，變相不能享受「打風假」。（《IT狗》劇照）

該打工仔於facebook群組「沙田之友 (Shatin Fans)」發文表示，「公司群組叫我哋星期一放工拎notebook走，預星期二至四WFH」，她忍不住爆粗「WTX」以示不滿。她又透露自己是於公共機構工作，「前線同事打風都要返工嗰啲」。

樺加沙來襲 公司要求帶電腦WFH

她亦認為公司說法只是預計，仍有變數，「佢話預，無話一定，一陣星期二真係下午先8號波，星期一晚咪又係叫我哋星期二返咗公司先」。

有網民說樓主已屬幸運，「咁都好過要返工，早放同落波都要逼餐死，你wfh都可以一路做自己嘢，間唔中做下公司嘢」。（《大叔的愛》劇照）

網民讚好：唔使逼車

有網民留言表示，「啱啊！打風從來都係留喺安全地方，但冇話過『放假』喎」、「咪幾好，唔使打風掛波/落波逼車」、「我比較驚又好似山竹咁整壞個泵房，成個禮拜沙田冇水」。

有網民獻計說，「同佢哋講你住緊劏房，無wifi無寬頻，手機訊號又收得唔好」、「可能停電呢」、「記得帶機，但係唔記得帶火牛！」。