樺加沙｜打工仔湧天文台fb批8號風球太遲：玩謝市民　促即做1件事

超強颱風樺加沙逼近香港，天文台預告，考慮在星期二（9月23日）下午1時至4時改發8號風球，又預告星期二稍後天氣開始急速轉壞。



雖然天文台提早1天預告發8號風球時間範圍，有大批打工仔、網民不滿，湧到天文台facebook指摘發8號風球時間，認為是「玩謝市民」，「要掛就朝早掛啦低能，明知個風勁，又要全港市民頻撲返工收工」、「1pm-4pm改8號，又要逼地鐵逼巴士逼小巴，果然係超前部署喎」、「就係要玩半日，跟住一齊塞車，天文台勁」。另有網民促請天文台講清楚發8號風球時間，「可唔可以講實幾時幾分掛8號？謝」。



但有不少網民為天文台護航，反駁「原來唔用科學數據，而用市民返放工時間去決定8號風球㗎咩？交通工具一定會加密班次。佢原本掛8號時間已經提早咗㗎啦，有得放半日，知足啲啦」。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，樺加沙會9月23日（星期二）以超強颱風級別進入香港600公里範圍，9月24日到香港100公里範圍左右掠過，之後在可能在香港西面陽江市附近登陸。（天文台）

即睇樺加沙風力+路徑▼▼▼

超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文加表示，按照現時預測，樺加沙會在今日橫過呂宋海峽並進入南海北部，隨着樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢將逐漸增強，天文台會在今晚9時40分改發三號強風信號。天文台又預料，本港明日（9月23日）稍後天氣開始急速轉壞，天文台會考慮在明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號；星期三（9月24日）天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。

打工仔湧天文台fb鬧爆發8號風球時間

天文台最快明日下午才改發8號風球，意味一眾打工仔至少要上班半天，大批打工仔、網民不滿屆時可能又「逼車」收工，湧到天文台facebook批評「玩謝市民」，「明天該一早掛8號，大家可以做足防風措施」、「要掛就朝早掛啦低能，明知個風勁，又要全港市民頻撲返工收工」、「超前部署你識唔識？」、「其實有人返工要個半鐘通勤，有啲公司掛完8號先畀人返屋企，返屋企嗰陣已經俾風吹走咗啦」、「1pm-4pm改8號，又要逼地鐵逼巴士逼小巴，果然係超前部署喎」、「1-4pm，我驚收工個風到咗我都未迫到車返屋企」、「咁危險嘅風，仲喺度玩算死草，實時報道風力要夠晒先掛嘅根本無意義，預測好避開危險才有用！」、「就係要玩半日，跟住一齊塞車，天文台勁」、「下午先掛玩死打工仔咩」。

天文台預告，考慮在星期二（9月23日）下午1時至4時改發8號風球，又預告星期二稍後天氣開始急速轉壞。（天文台）

掀兩派罵戰：用市民返放工時間決定8號風球？

不過也有網民為天文台護航，反駁「咁聽朝嘅風力有冇8號風球嘅標準先得㗎？」、「原來唔用科學數據，而用市民返放工時間去決定8號風球㗎咩？」、「咁你可以同老細反映，做咩要天文台就你公司」、「交通工具一定會加密班次。佢原本掛8號時間已經提早咗㗎啦，有得放半日，知足啲啦」、「中立啲講 ，聽朝又應該真係未到8號波標準嘅，但可唔可以唔使下下要天文台掛8號，政府自己宣布停工停課得唔得？」。

促天文台講清楚發8號風球時間

亦有網民建議天文台講清楚發8號風球時間，「可唔可以講實幾時幾分掛8號？謝」。