禁錮懷孕女友！男子燒炭險釀2屍3命　雪櫃擋門她爬窗逃生墮地保命

新加坡發生禁錮燒炭燒炭險死案件。1名男子在家中禁錮懷孕5個月的女友，繼而用雪櫃堵住門口，在房內關窗燒炭。懷孕女見情況危險，被迫爬窗逃命，卻從2樓重摔落地，繼而跑向其他人求救。消防到場撲熄火勢，警方當場將涉案男子拘捕。



心理專家經評估後，被告案發時念念有詞表示「別殺我女友」，診斷出被告患有妄想症，相信受到病情影響而犯案。被告總共面對6項控罪，包括蓄意傷人、非法禁錮、恐嚇，他承認其中3項控罪，其餘交由法官判刑時考慮。



男被告漢斯涉嫌非法禁錮懷孕女友，繼而在屋內燒炭。（網上圖片）

涉事情侶來自印尼

當地媒體於今年9月報道，28歲男被告漢斯（Hans Pratignyo）來自印尼，案發時已是新加坡永久居民，女傷者同樣來自印尼，懷孕5個月，2人在新加坡租住1房間。

男方突買炭圖輕生

事發於2024年12月1日晚上10時許，漢斯將房間窗戶關上和拉下窗簾，繼而拔掉冷氣機插頭，隨後他前往住所附部的超市，購買3包炭和數個打火機，回家後關房門，並用雪櫃堵住門口，將女友困在房中。漢斯趁女友走入廁所就燃燒紙巾，將起火紙巾放在其疊在廁所門口的炭上恐嚇女友。

漢斯用雪櫃堵住門口，將女友困在房中。（網上圖片）

男友燒炭︰別殺我女友

翌日（12月2日）早上8時許，漢斯在房中燒炭，房內濃煙滾滾，被告將女友拉入廁所，強迫她坐在馬桶上，卻向她聲稱「別殺我女友」，懷疑將女友當作其他人。女友雙眼被濃煙燻到疼痛，一度懇求被告讓她待在廁所外2小時，漢斯聞言允許。惟女友走出廁所後，2人立即扭打，女友不敵躺地，漢斯強掐其頸部，令到女友一度出現呼吸困難。

懷孕女爬窗逃命重摔落地

懷孕的女事主隨後成功掙脫，爬出窗外求救，漢斯見狀嘗試將她拉入屋內，雙方糾纏期間，女事主從2樓單位摔至1樓，右髖着地，仍負傷跑到對面組屋底層的健身房求救，其他人見狀報警，消防趕至撲熄火勢，警方當場拘捕漢斯。

女事主懷孕5個月，遭男友禁錮燒炭時，冒險跳窗逃生。（AI生成圖片）

懷孕女骨折留院11天

女事主肋骨和盆骨骨折，胸口、手臂、胸口、手肘、腹部、大腿、膝蓋等多處擦傷，需留醫11天。

男被告認罪 被診斷患有妄想症

男被告被控6項罪行，包括蓄意傷人、非法禁錮、恐嚇，心理專家診斷出被告患有妄想症，其犯案行為可能和其病情有關，建議被告接受治療，主控官不反對讓被告接受強制治療評估，等到報告出爐後再作判刑陳詞，辯方律師亦等到有報告後才為被告求情。被告9月15日承認其中3項控罪，餘項罪名交由法官考慮。

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

（綜合）