3屍命案！母與2女兒墮化糞池慘死　警查內情疑母先溺斃女兒再自盡

波蘭發生3屍倫常命案！當地1名32歲母親與分別6歲及8歲女兒被發現墮進寓所附近的化糞池，女子喉嚨被割開，當場死亡，2名女兒送院後亦不治。當地警方檢獲遺書，疑涉事母親溺斃2名女兒再輕生，正循謀殺方向調查案件。



波蘭1名32歲母親分別6歲及8歲女兒被發現墮進寓所附近的化糞池，3人俱身亡，當地警方正循謀殺方向調查。（示意圖／Unsplash圖片）

據英國《鏡報》報道，波蘭科寧縣（Konin County）1名女子於8月31日晚送丈夫去藥局買藥，丈夫返家後發現妻子及2名年幼女兒失蹤，遍尋不獲下報警。

警方到場搜索，發現女子與2名女童墮進化糞池中，於是聯絡消防及潛水隊協助打撈，而女子被救起時喉嚨被割開，當場死亡，2名女兒緊急送院後亦宣告不治。

警檢獲遺書 疑母殺2女兒後輕生

警方經初步調查，認為女子先殺害女兒的可能性很高。據悉，涉事女子一直接受精神治療，寓所內發現遺書，疑在自殺前先溺死2名女兒，再割喉輕生。對於案情的各種說法，警方指多數是猜測，目前正循謀殺方向調查中。

（鏡報）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！