人妻趴引擎蓋阻男友駕車離開！遭狠摔落地輾斃　揭未離婚內情超狂

台灣南投縣發生奪命車禍，1名人妻以肉身擋車，結果慘被輾斃！事緣32歲女子與43歲男友爭吵，男友奪門而出駕車離開，女子趴在車頭引擎蓋欲阻止對方離去，結果遭摔落地面再輾壓，其右腳嚴重粉碎性骨折至見骨，最終傷重不治。警方調查，發現涉事男女於1個月前透過交友軟體認識，死者懷疑男友另外結交女網友，因而引發爭執，目前已依殺人罪、違反家庭暴力防治罪，將男子移送南投地方檢察署偵辦。



案件揭露該對男女背景複雜，其中女子的家屬透露，女子有2段婚姻，與第一任丈夫育有4名女兒，與現任丈夫尚未離婚，而其丈夫知道妻子出軌後崩潰，一度仰藥昏迷，幸終獲救。而男子鄰居指出，男子是「問題人物」，8年前曾家暴同居女友，4年前曾家暴親妹妹，即有多次「打女人」前科。



男子駕車離開時，女友趴在車頭引擎蓋欲阻止車輛離去，結果遭摔落地面及輾壓，最終傷重不治。（南投警方）

據台媒報道，事發於9月6日晚上，南投縣有民眾見到1輛藍色私家車快速駛過中華路與自立一路路口，發現車頭引擎蓋趴着1名女子，大驚下報警。警員到場時，女子已重傷倒臥在馬路。女子送院後，因遭車輛輾壓造成臉部、左胸及左腹擦挫傷、右腳嚴重粉碎性骨折，最終傷重不治。

女子趴引擎蓋欲阻男友駕車離開遭輾斃

警方翻查閉路電視後，查出駕車男子逃逸至台中市，立即展開追捕行動，3小時內迅速逮捕涉案男子，同時扣查涉案車輛，當場採證發現車輛底盤留有女死者殘破衣物及毛髮。

警方於3小時內迅速逮捕涉案男子，扣查涉案車輛。（南投警方）

涉事男女1個月前於交友軟體認識

警方經調查發現，43歲王姓男子與32歲吳姓女死者為情侶關係，1個月前於透過交友軟體認識，吳女其後搬進王男住所同居，但懷疑王男另外結交女網友，2人於6日晚間爭執。其後王男欲駕車離開，吳女從屋內衝出趴在車頭引擎蓋欲阻止男友離去，但王男未有理會，反而更加速駛離，吳女遭摔落地面再遭推行輾壓，王男事後繼續駕車逃逸。

王男供稱，當晚與吳女爭吵後心情不佳，欲開車外出喝酒，加速行駛只欲將吳女甩開，以為對方摔落地面後只是受輕傷，雖感覺有輾到東西，但因「太生氣」沒下車查看，強調並無輾斃吳女意圖。

警方認為王男供詞避重就輕，9月8日依殺人罪、違反家庭暴力防治罪，將王男移送南投地方檢察署偵辦，並建請羈押獲准。

警方當場採證發現車輛底盤留有女死者殘破衣物及毛髮。（南投警方）

家屬：吳女已婚出軌 鄰居：王男有家暴前科

吳女家屬透露，吳女與第一任丈夫育有4名女兒，與現任住在嘉義的丈夫沒有小孩，現任丈夫得悉吳女外遇後，一度情緒崩潰，一度仰藥昏迷，幸送院治理後已無大礙，並表明會為吳女處理身後事。吳女的哥哥認屍時，哽咽表示「妹妹的腳都見骨了」，直斥王男「非常殘忍」。

王男鄰居指出，王男是「問題人物」，脾氣差，8年前曾家暴同居女友，4年前曾家暴親妹妹，大家都害怕若王男沒被關進監獄或很快放出來，會被找麻煩。據悉，王男曾有妨害自由及毒品等多項前科。

