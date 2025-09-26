苦戀男同學淪炮友！床戰後告白再被拒　她揮刀割頸險殺人被判刑

苦戀多年，再次鼓起勇氣告白被拒，也不能成為傷人的借口。台灣高雄1名女子自高中起苦戀1名男同學，但對方只和她保持炮友關係，2人有次前往旅館激戰後，癡情女再次告白，卻遭到對方拒絕及辱罵，雙方發生口角，她取出隨身攜帶的水果刀，猛刺男同學後頸，令他當場噴血重創。男子衝出房門求救，送院搶救後保住性命。



女子事後被捕捱告，在一審被判「殺人未遂」罪名成立，入獄3年2個月；案件經二審後，法官考慮到雙方達成和解，加上被告有值得同情的地方，改判「重傷害未遂」罪名成立，判處有期徒刑2年，緩刑5年，被告需提供60小時義務勞務工作。



吳女和黃男激戰後再次表白，卻遭到對方拒絕。（AI生成圖片）

只願意維持炮友關係

台媒於今年9月報道，涉案吳姓女子和黃姓男子本身是高中同學，吳女一直想和黃男交往，黃男雖然知道黃女心意，但持續拒絕，只是願意維持炮友關係。

激戰後表白再被拒爆發口角

案發於2022年1月21日，黃男先問「是不是如果我交女朋友，你還要繼續跟我維持這樣的關係？」，相信吳女並不死心，便回答「是」，他們再次相約到旅店激戰，完事後吳女再問黃男要否交往，當場遭到拒絕和辱罵，2人因而發生爭執。

吳女表白遭拒和被辱罵，情緒激動揮刀刺向黃男頸部。（AI生成圖片）

由上至下猛刺後頸

吳女趁黃男背對站在門口之際，取出隨身攜帶的水果刀，由上至下猛刺黃男後頸，黃男立即衝出房門，向櫃檯職員求救。黃男被送往醫院急救，其嚴重出血，更傷及神經和肌腱，幸最終撿回一命，但至今揮舉手臂仍有不便。

女被告一審罪成 判入獄3年2個月

案件經一審後，吳女被判殺人未遂罪名成立，入獄3年2個月。被告上訴至高雄高分院，法官認為吳女長期渴望成為黃男女友，黃男卻只是想上床，不但辱罵貶低吳女，而且想掌控吳女的生活和交友關係，要求吳女接受不合理要求，吳女累積不滿情緒，認為自己遭到玩弄，加上當時受到黃男言語刺激，於是憤而行兇，客觀上有情堪值憫恕地方，依法判處減刑。

案件經過2次審理，法官改判被告「重傷害未遂」罪名成立，判處有期徒刑2年，緩刑5年，同時進行60小時義務勞務工作。（AI生成圖片）

法官二審改判緩刑

加上案發正值冬天，他們穿上厚重衣物，所以吳女只能從黃男頸部下手，並不能代表刺頸等同想殺人，吳女只是動手1次，沒有持續追斬對方，反而黃男擔心吳女一時鑽牛角尖，要求職員留意對方有否自殘，可見吳女並非想置人於死地。

吳女和黃男於2025年3月20日達成和解，黃男同意不再追究，法官認為吳女盡力彌補黃男損失，於是撤銷原本判決，改判「重傷害未遂」罪名成立，判處有期徒刑2年，緩刑5年，同時進行60小時義務勞務工作，案件可上訴。

（綜合）