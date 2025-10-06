暴雨涉水趕赴考場！　巴西17歲女高中生「遭斷裂電線擊中」觸電亡

巴西發生觸電致死意外。當地有女高中生冒雨涉水趕往學校考試，途經積水路段時，因強風導致電線脫落，她不幸被電線擊中，繼而觸電當場身亡。死者家人質疑「這絕非意外，是人為疏忽所致」，並要求電力公司承擔責任。



涉事電力公司之後發表聲明，指對事件感到遺憾，承諾會為死者家屬提供一切必要的支持，亦將交由相關部門調查事故起因。



巴西有高中生在暴雨下趕上學，越過淹水街道時被斷裂電線擊中，不幸觸電身亡。（網上圖片）

暴雨下涉水上學 17歲女生「遭電線擊中」觸電亡

綜合外媒報道，事發於9月23日上午，巴西戈亞尼亞州（Goiânia）正下起滂沱大雨，17歲女學生納西門托（Nathaly Rodrigues do Nascimento）在上學路途中，因越過淹水的街道，不幸被斷裂的電線擊中，繼而觸電身亡。

被斷裂電線擊斃的17歲女學生納西門托。（網上圖片）

強風導致電線脫落 死者不幸被電線擊中

從現場附近閉路電視流出的片段畫面可見，納西門托當時和1名年輕男生共享雨傘，兩人途經積水路段時，因強風導致電線脫落，納西門托隨即被電線擊中，即時倒臥地上；同行男生則因電流衝擊導致跪倒在地，只能透過爬行以躲避電擊。

納西門托當時和1名年輕男生共享雨傘。（網上影片截圖）

途經積水路段時，因強風導致電線脫落，納西門托隨即被電線擊中。（網上影片截圖）

納西門托被電線擊中，男生亦因電流衝擊而跪倒在地。（網上影片截圖）

納西門托當場喪命，而男生只能透過爬行以躲避電擊。（網上影片截圖）

有目擊者表示，事發時合共有2條電線斷裂，她當時看見納西門托試圖走到馬路對面，但該處充斥積水，對方一走近便被電線擊中。而意外發生後，納西門托就讀學校的校長古維亞（Sandra Gouveia）形容，納西門托平日待人彬彬有禮，對對方離世感到惋惜。

家屬質疑事件涉人為疏忽 要求電力公司承擔責任

納西門托家人表示，半工讀的她每天早上4時半便要前往位於首都的文具店上班，下班後再返回學校。事發當天她剛從文具店離開，準備前往20英里（約32公里）外的學校參加考試，卻沒料遭遇死劫。有家屬悲痛指控「這絕非意外，是人為疏忽所致」，並要求電力公司就意外承擔責任。

涉事電力公司對事件表示遺憾，承諾會為死者家屬提供一切支持，亦將交由相關部門調查事故起因。（網上影片截圖）

電力公司指對事件感遺憾 承諾為死者家屬提供一切必要支持

涉事電力公司及後發表聲明，指對事件深感遺憾，承諾會為死者家屬提供一切必要的支持，亦將交由相關部門調查事故起因，而事發後亦已立即採取必要的安全措施。

（綜合）