遭野象活活踩死！老翁巡種植園　疑1舉動觸怒牠　鄰居睹命喪一刻

泰國發生1宗野生大象踩死人事件，巴真府（Prachinburi）1名79歲老翁拿着電筒於夜間巡視自家種植園時，發現1隻野象正在吃樹上香蕉，野象疑被電筒燈光照射受驚及被激怒，故衝向老翁，將他活活踩死。



泰國巴真府1名79歲老翁被野象活活踩死。（網上影片截圖）

據外媒報道，警方於9月25日當地時間凌晨1時50分接報到場，發現79歲老翁諾伊（Noi Songkroh）的屍體跌落路邊大水溝中，並已被野象踩至變形，殘缺不全。地上腳印顯示，野象在襲擊前曾於一排房屋外走過。

鄰居目擊野象踩死老翁

鄰居頌基德（Somkid Koson）親眼目擊事件，他表示，當時聽到狗吠聲，故沿聲音前去查看，見到諾伊站在房屋前，突然1隻野象衝過來，當場將他踩死。頌基德趕緊致電通知村長及其他鄰居，眾人嘗試將野象趕回他蘭國家公園（Thap Lan National Park）。

老翁兒子敦促當局解決野象闖入村莊的問題，確保村民安全，避免同類事件再次發生。（網上影片截圖）

野象「阿布」疑被電筒燈光照射激怒

諾伊的53歲兒子皮切特（Pichet Songkroh）和家人已認領遺體，他們敦促當局解決野象闖入村莊的問題，確保村民安全，避免同類事件再次發生。皮切特指出，「官員不應等到又有人死去才採取行動」。

村長蘇里亞（Suriya）透露，涉事野象名為「阿布」，因會發出類似狗吠的「阿布阿布」聲而得名，已在當地覓食3至4年。事發當晚8時，村落監察小組才將「阿布」驅趕，未料凌晨又返回村中。蘇里亞又說，「阿布」原與另兩隻野象一起行動，該象群過往亦曾造成森林官員死亡。

（綜合）