女子按摩慘遭搓揉下體私密處　法院判決終出爐　男按摩師下場慘了

按摩慘遇淫狼按摩師！台灣彰化有女子去年8月光顧按摩店進行全身指壓按摩時，遭男按摩師搓揉其下體私密處，女子憤而提告性騷擾。今年9月17日，彰化地方法院判決出爐，認定男按摩師有性騷擾事實，判處有期徒刑4個月，得易科罰金。



台灣彰化有女子去年8月光顧按摩店進行全身指壓按摩時，遭男按摩師搓揉其下體私密處，女子憤而提告性騷擾。（示意圖／Unsplash圖片）

據東森新聞報道，判決書指出，提告女子與被告黃姓男子並不熟悉，女子過往曾光顧涉案按摩店，認為黃男手法不錯，故案發當天（去年8月30日）指定黃男進行全身指壓按摩。當時因怕房間光線刺眼，故仰躺時用毛巾覆蓋眼部。

女子按摩慘遭搓揉下體私密處

女子表示，黃男按摩其大腿時，手越來越靠近鼠蹊部，估計黃男以為她已睡着，竟變本加厲用手搓揉其下體私密處約1至2秒。女子立即質問黃男「你在幹嘛？」，黃男隨即停止動作改為按摩頭部至結束。女子說，先前在該按摩店接受女性按摩師按摩時，並不會按到鼠蹊部和下體私密處。

女子表示，黃男按摩其大腿時，手越來越靠近鼠蹊部，估計黃男以為她已睡着，竟變本加厲用手搓揉其下體私密處約1至2秒。（示意圖／Unsplash圖片）

男按摩師被判有期徒刑4個月

女子指出，當時無他人在場目睹事件，亦無監視器畫面，事發後她只想趕快離開現場，而結帳時黃男就在身旁，故未有告知其他職員遭觸摸之事，她返家後將事件告知母親，翌早報警控告黃男性騷擾。

法官信納女子供詞，加上其事後報警、聯絡按摩店職員及積極要求取得按摩店房間內錄音檔的行動，認為案件並非虛妄。法官審酌，被告對於他人身體自主權利未予尊重，乘其為告訴人實施按摩而不及防備之際，對告訴人為上開性騷擾行為，造成告訴人心理受創，加上黃男否認控罪，並未與告訴人達成和解，最終判處黃男有期徒刑4個月、得易科罰金。

（東森新聞／彰化地方法院判決書）