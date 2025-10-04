颱風麥德姆│膠紙貼窗？實驗揭或有反效果　專家教加1東西正確防爆

【最新颱風麥德姆消息／天文台天氣消息／打風／颱風／8號風球／防風／膠紙貼法】打風貼膠紙有用嗎？天文台預料麥德姆會逐步增強並移向雷州半島一帶，會視乎麥德姆強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。



打風貼膠紙有用嗎？颱風天不少人會在窗上貼膠紙，但原來隨時可能有反效果？台灣內政部曾做實驗，發現以「井字形」、「X字形」等在窗戶貼膠紙，無法增加抗風強度，也無法防止玻璃破裂，更可能減弱玻璃抗風能力，又建議可加1樣東西防止玻璃碎裂。



打風貼膠紙有用嗎？超強颱風樺加沙預計威力強勁，不少人在窗戶貼膠紙希望防風，市面亦出現膠紙搶購潮。

市面出現膠紙搶購潮。（Threads@happynanani）

過去網民曾有不少經典花式貼膠紙方法，十分爆笑！▼▼▼

打風市面現膠紙搶購潮 玻璃窗貼膠紙可防風？

但在窗戶貼膠紙是否真的可加強防風？打風貼膠紙有用嗎？台灣內政部曾在建築研究所風雨風洞實驗室做實驗，測試4種常見膠紙貼法，包括「X字形」、「井字形」、「口字形」及「貼滿膠紙」，並以未貼膠紙的玻璃窗作為對照組。

台灣內政部曾在建築研究所風雨風洞實驗室做實驗，測試4種常見膠紙貼法，包括「X字形」、「井字形」、「口字形」及「貼滿膠紙」。（台灣內政部）

實驗揭玻璃窗貼膠紙反減弱抗風能力

打風貼膠紙有用嗎？結果發現，貼有膠帶的玻璃窗，紛紛從16級風開始爆裂，未貼膠帶的玻璃窗，則支撐到5878 Pa，相當於時速250公里，超過17級強颱風風力，顯示沒貼膠紙的玻璃窗，承受風壓能力反而較強。

實驗進行了2次，雖然抗風壓數值略有不同，但都顯示貼膠紙反而減弱玻璃窗抗風能力。台灣內政部估計，可能因為貼膠紙會造成玻璃局部應力集中，導致更容易破裂。

實驗進行了2次，雖然抗風壓數值略有不同，但都顯示貼膠紙反而減弱玻璃窗抗風能力。（台灣內政部）

建議1招防玻璃碎裂

台灣內政部提醒，要採取更安全防護措施，例如選擇符合標準的門窗框架與玻璃，並且正確安裝，防止異物撞擊。台灣內政部又建議加裝「防爆膜」防止玻璃碎裂，以及安裝更堅固窗戶。