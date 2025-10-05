麥德姆打風│天文台指麥德姆即將登陸遠離　符1條件將改發1號風球

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／麥德姆／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】又打風！天文台表示，麥德姆即將在雷州半島登陸，並會繼續遠離本港；本地風力開始減弱，但下午初時部分地區仍然受強風影響，離岸及高地間中吹烈風；根據現時預測，本港風力會繼續減弱。當本港普遍地區不再受強風威脅時，天文台會改發一號戒備信號。



即睇麥德姆路徑+風力！或達強颱風級別▼▼▼

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，麥德姆會在10月3日至4日以颱風級別進入香港600公里範圍，10月4日至10月5日更會進入香港300公里範圍，隨後在香港西面海口市附近登陸。（天文台）

由於麥德姆令天文台發出熱帶氣旋警告信號，是今年的第12次，打破1946年以來年內發出熱帶氣旋警告信號次數的最高紀錄。

天文台九天天氣預報

熱帶氣旋麥德姆會在今日橫過雷州半島，隨後移入廣西內陸並逐漸減弱。隨著麥德姆遠離，中秋節廣東沿岸天色好轉。而高空反氣旋會在本週中後期為華南帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣。同時，預料一道廣闊低壓槽會影響菲律賓以東至南海中部一帶，並在下週初逐漸靠近南海北部及華南沿岸，該區驟雨增多。

根據天文台九天天氣預報，未來多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹8級風。