女兒失蹤12年尋回骸骨！前男友被疑謀殺後輕生　父母：想知真相

是畏罪輕生還是不堪巨壓？泰國1名23歲女生在2013年失蹤，最後和她聯絡的同學只知道她要去曼谷，父母曾向與女兒關係親密的2名男子追查內情，他們分別是女兒的男友及男同事，但2人均聲稱不知女兒下落。事隔12年，女生的父母從未放棄尋親，近日終於靠DNA技術，從一眾無人認領的屍體中尋回女兒骸骨，父母深信女兒是被人謀殺。警方將其前男友列作主嫌不停盤問，日前他被發現於一片稻田上輕生。



前男友已成家立世，其妻子透露事件令丈夫深受困擾，而他堅稱自己是清白。死者父親又不滿警方過度向兒子施壓，強迫兒子承認殺人。警方正調查其輕生是否和謀殺案有關，而女死者的父母則表示相信「業力報應」，不會輕言原諒其男友，但仍希望能知悉事件真相。



農凱的父母已經尋女12年之久，找到骸骨後深信女兒是被人謀殺。（網上圖片）

女生失蹤12年尋回骸骨 前男友受查後輕生

泰國1名男子近日被懷疑殺害前女友，他否認指控，卻在前女友骸骨被發現的12天後輕生。

23歲女於2013年失蹤 男同事及男友稱不知下落

女死者於武里南府女子農凱（Phawinee “Kae” Kortaisong ）大學畢業後，因工作搬到春武里府，自2013年起和家人失聯，當時年僅23歲，父母已尋女已12年之久。據當時傳媒報道，關於農凱的最後訊息，是曾叫中學同學載她到曼谷叻甲挽區某高速公路旁邊，說會請工作認識的熟人接她到曼谷，但她從此音訊全無。

農凱的父母已經尋女12年之久，找到骸骨後深信女兒是被人謀殺。（網上圖片）

農凱的父親曾到女兒租住單位搜索，發現衣物及重要文件全都在，之後和朋友們一起找線索，鎖定了2名和女兒關係密切的男子，其中1人是女兒住在叻甲挽區、已拍拖多年的男友，另1人是女兒的男同事，但他們均說不知道女兒下落。

以母親DNA與身份不明女屍對比

苦尋多年無果，父母向當地基金會求助，會方推測她很可能已遇意外身亡，故搜尋多地不能辨別身份的遺體調查，發現2013年至今共發現15具身份不明女屍，他們以母親的DNA和做比對，但一無所獲。

女死者2014年已變白骨無人認領 懷疑遭謀殺

近日，基金會獲准用警察醫院法醫研究所的身份不明屍體資料庫，發現母親的DNA和一具在叻甲挽區某公路旁稻田發現的骸骨有血緣關係。調查發現，早於2014年4月就有人發現屍體，相信已死去很長時間，只剩骨頭，附近的村民去燒森林捉田鼠才意外發現，被送到法醫研究所檢屍後，一直葬在春武里府的墓地內。

閉路電視拍下農凱前男友最後身影，他從家中出門後一去不返。 （Ch7HDNews新聞截圖）

家人隨即趕去接走女兒遺體，父母悲痛不已，但慶幸終於接女兒回家火化，總比對她生死一無所知好，他們深信女兒是被謀殺。由於事隔多年，農凱只剩骸骨，屍檢也無法確定死因，但推測她很可能被謀殺，父母希望警方重啟調查。

前男友被當主嫌 被盤問4小時

死者前男友普拉潘（Praphan）被警方視作案件主嫌，被傳喚問話，首次即進行長達4小時審問，他一直否認涉案，但警方之後繼續找他盤問。

閉路電視拍下農凱前男友最後身影，他從家中出門後一去不返。 （Ch7HDNews新聞截圖）

至10月8日，普拉潘家屬報案，指在一處稻田發現其屍體，身上有槍傷，家中的閉路電視拍到他早上6時就起床做事，至中午12時才騎電單車離開，家人傍晚才發現其屍體。

男死者妻子及父信無辜 指警方迫認殺人

普拉潘的妻子透露，丈夫經常將壓力埋藏心底，但她知道丈夫深受案件困擾。她指丈夫曾保證自己是清白無辜，出事前還曾致電道別及叫吩咐她照顧好孩子。普拉潘的父親堅稱兒子清白，原本正尋找律師幫忙，他不滿警方過度向兒子施壓，更指警方想強迫兒子認罪，承認他根本沒犯下的罪行。

女生父母拒原諒 恐影響撫卹賠償

警方將案件列作自殺，正調查是否涉及該宗陳年謀殺案。當地有傳媒指，農凱父母相信「業力報應」，暫不會原諒女兒前男友，但仍希望早日真相大白。然而，事件或影響家屬對受害者補償基金的申請，因現時農凱死因不明，恐難獲得全額撫卹賠償。

（綜合）