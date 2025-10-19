渣男索錢才願離婚！老來窮困請求子女扶養　揭更多惡行法官准免養

你如何對待家人，家人都會採取相同態度對待你。台南1名人夫長期家暴妻子，雙方協議離婚時，他更開口索30萬新台幣（約7.5萬港元）才肯同意，最終拿錢後才離婚，之後一直沒有照顧子女，亦沒有提供任何扶養費用。如今失婚翁年老而沒有任何收入和財產，需要子女扶養，但子女請求免除對父親的扶養義務，獲得法官批准。



人夫索錢兼酒後家暴

台媒於今年10月報道，案件在台南地院進行審理，指雙方婚姻生效期間，該名人夫從來沒有照顧2名尚未成年的子女，妻子獨自負責全家經濟重擔，人夫反過來向妻子索取錢財，甚至酒後家暴。

索取30萬新台幣才肯離婚

妻子為了保護子女，所以開聲要求離婚，惟雙方協議離婚時，男方開出條件，要直接索取30萬新台幣（約7.5萬港元），更逼迫妻子去借錢，拿到錢後才同意離婚。但渣男離婚後沒有向前妻提供任何扶養費用，而且沒有照顧過子女。

法官批准子女免除扶養義務

多年後，失婚翁沒有收入和財產，要求已成年的２名子女扶養，但子女都認為父親在他們尚未成年之前，在沒有正當理由下未盡扶養義務，向法院請求免除他們對父親的扶養義務。法官經了解後，認同2名申請人的看法，加上老翁沒有異議，而且情節嚴重，批准他們免除對父親的扶養義務，全案仍可上訴。

