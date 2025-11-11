告別數位視覺疲勞!Neurolens、Sequel以獨有光學科技革新視覺體驗

眼睛疲勞是都市人的日常困擾，然而傳統眼鏡僅能矯正度數，忽略了問題的根源：因長時間近距離用眼而增加「隱性斜視」帶來的不適！Neurolens以獨有的光學科技和檢測儀器，為隱性斜視人士定制個人化鏡片, 提供根本性的解決方案。此外，Sequel的全新鏡片亦是日常配戴的最佳拍檔，有效舒緩因頻繁面對電子螢幕所帶來的視覺壓力。



數字時代的視覺危機

現代人生活幾乎被電子螢幕佔據，無論是工作用的電腦，還是不離手的手機。有統計指香港人每日花在手機上的時間接近200分鐘，而學生群體每日上網時間更高達5.7小時。長時間緊盯螢幕，眨眼次數減少，眼乾和眼攰幾乎是「基本套餐」。

然而問題不止於此，不少人長期受頭痛、肩頸痛、畏光甚至暈眩困擾，卻從未想過問題出在眼睛，例如是患者本人難以發現的「隱性斜視」。註冊視光師蔡碧欣博士表示，隱性斜視是在眼睛放鬆狀態下，其中一隻眼睛向內或向外的偏移，「當眼睛的協調出現問題，過度的壓力會持續刺激頭部最大的三叉神經線。這條神經線連接眼、頭、頸、膊，當它被過份刺激，便會引發連鎖反應，導致頭痛和肩頸痛等症狀。」

註冊視光師蔡碧欣博士表示，因隱性斜視有機會過度刺激三叉神經線而導致頭痛、肩頸痛、畏光甚至暈眩等困擾。

為隱性斜視而設的革命性治療方案

針對「隱性斜視」這個根源問題，Neurolens提供了革命性的解決方案，其核心在於「Contoured Prism」漸層稜鏡專利技術。蔡博士解釋，人眼看遠物時應處於平衡狀態，看近物時則會自然向內「匯聚」-- 即雙眼向內轉動, 像輕微的鬥雞眼。傳統稜鏡是單一度數，難以同時滿足遠近需求。

Neurolens的專利技術，則能讓鏡片上的稜鏡度數「由上到下動態變化」。當佩戴者看遠處時，鏡片提供適當的稜鏡度數以舒緩基本的隱性斜視；當視線向下移至看近距離範圍時，稜鏡度數會相應增加，主動完成部份的匯聚。她解釋: 「鏡片能讓雙眼在看近物時無需過度用力向內轉，從而處於更放鬆、更協調的狀態，舒緩眼睛壓力。」這無疑能夠幫助眼睛慳力，令眼睛處於更舒適的狀態。

要精準舒緩問題，必先有精準的檢測。傳統檢測較依賴患者或測試者的主觀回饋，而Neurolens的「N3檢測儀」能客觀地量化隱性斜視的程度，準確測量佩戴者在看遠、近距離時的實際眼位差距，並呈現為易於理解的圖形化報告，讓患者直觀地了解自己的雙眼協調問題。在N3檢測儀和Neurolens鏡片的相輔相成下，臨床數據顯示，高達90% Neurolens鏡片的佩戴者認為，其隱性斜視相關症狀獲得顯著改善，連續配戴逾30天後，閱讀速度更大增60%，反映效果顯著。

N3檢測儀能客觀地量化隱性斜視的程度，準確測量患者在看遠、近距離時的實際眼位差距，並呈現為易於理解的圖形化報告。

專為數位時代打造的日常舒緩鏡片

對於長時間使用數位產品，已感到視覺疲勞，但尚未出現疼痛症狀的人群，Sequel鏡片則是日常舒緩的最佳「拍檔」。其核心技術「Convergence Boost Technology™」，針對舒緩日常數位生活的視覺壓力。這項技術透過在鏡片的近距離閱讀區加入專利稜鏡設計，幫助雙眼在長時間看螢幕時更容易融合，維持在自然、放鬆的狀態，減輕眼睛的持續性負擔。蔡博士簡而言之道：「當佩戴者看近物時，眼睛無需向內轉換太多，達至舒緩效果。」

實際上，預防眼睛不適最好的方法是減少看近物的時間，但蔡博士笑言在當今的數碼時代，無可避免要長時間使用電話或電腦。因此，選擇合適的工具幫助就很重要。Sequel鏡片作為預防及舒緩數位視覺疲勞的第一道防線，在看近物時為眼睛工作, 減輕螢幕為眼睛帶來的挑戰，讓雙眼更舒適。

