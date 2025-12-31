綠置居2025揀樓更新│賣140單位　宏緻苑佔116伙　重售單位沽17伙

【綠置居2024／綠置居2025／揀樓／九龍灣宏緻苑／鑽石山啟鑽苑／馬鞍山錦柏苑／油塘高宏苑／上水清濤苑／租者置其屋／租置公屋】新一期「出售綠表置居計劃單位2024」（綠置居2024）以市值六折推售九龍灣宏緻苑2,576個新單位，實用面積由193至466平方呎，其中逾25%屬大單位，實用面積介乎450至466平方呎；各單位售價由115萬至349萬元，平均售價247萬元。房委會發言人表示：「按照約247萬元的單位平均售價計算，假設按揭貸款與單位售價比例為95%、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，每月按揭還款額大約10,500元。」



同期亦推出約270個重售綠置居單位，包括來自鑽石山啟鑽苑、馬鞍山錦柏苑、油塘高宏苑及上水清濤苑；另有新一批約350個公屋租置計劃回收單位供選購。



【綠置居2024最近5天銷情】

每日銷售數字由房委會提供

【2025年12月30日更新】

「綠置居2024」今天有215名申請者到場揀選單位，共賣出140個單位，其中宏緻苑佔116伙；重售綠置居單位今日賣17伙，租置公屋單位亦賣出7伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：376伙

重售綠置居：75伙

租置公屋：90伙

仍可供選購單位數目合共：541伙

所有家庭申者今天完成選樓，下個選樓日（12月31日）約有1,300名「一人申請者」獲邀揀選單位。

九龍灣宏緻苑共2,576個單位，售價介乎約115萬至349萬港元。（董素琛攝）

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間，提供2,576個單位。（資料圖片／梁鵬威攝）

【2025年12月29日更新】

「綠置居2024」今天開始安排「一人申請者」揀樓，有216名申請者到場揀選單位，共賣出153個單位，其中宏緻苑佔126伙；重售綠置居單位今日賣17伙，租置公屋單位亦賣出10伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：492伙

重售綠置居：92伙

租置公屋：97伙

仍可供選購單位數目合共：681伙

所有家庭申者今天完成選樓，下個選樓日（12月30日）約有1,100名「一人申請者」獲邀揀選單位。

【2025年12月23日更新】

「綠置居2024」今天有349名家庭申請者到場揀選單位，共賣出80個單位，其中宏緻苑佔57伙；重售綠置居單位今日賣15伙，租置公屋單位亦賣出8伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：618伙

重售綠置居：109伙

租置公屋：107伙

仍可供選購單位數目合共：834伙

所有家庭申者今天完成選樓，下個選樓日（12月29日）約有800名「一人申請者」獲邀揀選單位。

【2025年12月22日更新】

「綠置居2024」今天有270名申請者到場揀選單位，共賣出64個單位，其中宏緻苑佔42伙；重售綠置居單位今日賣8伙，租置公屋單位亦賣出14伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：675伙

重售綠置居：124伙

租置公屋：115伙

仍可供選購單位數目合共：914伙

下個選樓日（12月23日）約有4,000名家庭申請者獲邀揀選單位。

【2025年12月19日更新】

綠置居2024」今天有270名申請者到場揀選單位，共賣出67個單位，其中宏緻苑佔53伙；重售綠置居單位今日賣8伙，租置公屋單位亦賣出6伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：717伙

重售綠置居：132伙

租置公屋：130伙

仍可供選購單位數目合共：979伙

下個選樓日（12月22日）約有3,000名家庭申請者獲邀揀選單位。

【2025年12月18日更新】

「綠置居2024」今天有234名申請者到場揀選單位，共賣出54個單位，其中宏緻苑佔43伙；重售綠置居單位今日賣5伙，租置公屋單位亦賣出6伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：770伙

重售綠置居：140伙

租置公屋：136伙

仍可供選購單位數目合共：1,046伙

下個選樓日（12月19日）約有3,000名家庭申請者獲邀揀選單位。

【2025年12月17日更新】

「綠置居2024」今天有241名申請者到場揀選單位，共賣出46個單位，其中宏緻苑佔33伙；重售綠置居單位今日賣6伙，租置公屋單位亦賣出7伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：813伙

重售綠置居：145伙

租置公屋：142伙

仍可供選購單位數目合共：1,100伙

下個選樓日（12月18日）約有3,000名家庭申請者獲邀揀選單位。

【2025年12月16日更新】

「綠置居2024」今天有235名申請者到場揀選單位，共賣出58個單位，其中宏緻苑佔37伙；重售綠置居單位今日賣9伙，租置公屋單位亦賣出12伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：846伙

重售綠置居：151伙

租置公屋：149伙

仍可供選購單位數目合共：1,146伙

下個選樓日（12月17日）約有2,700名家庭申請者獲邀揀選單位。

【2025年12月15日更新】

「綠置居2024」今天有170名申請者到場揀選單位，共賣出46個單位，其中宏緻苑佔32伙；重售綠置居單位今日賣7伙，租置公屋單位亦賣出7伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：883伙

重售綠置居：160伙

租置公屋：161伙

仍可供選購單位數目合共：1,204伙

下個選樓日（12月16日）約有2,500名家庭申請者獲邀揀選單位。

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（資料圖片／梁鵬威攝）

綠置居2024只有九龍灣宏緻苑一個新屋苑，共有2,576個單位。（政府新聞處圖片）

綠置居2024揀樓須知1：揀樓次序

各類別申請者的選樓次序如下：

1）受房委會已公布公屋清拆計劃影響的家庭申請者，而目標清空日期是在「綠置居 2024」推出日期（開始接受申請的日期）之後

2）參加「家有長者優先選樓計劃」和「家有初生優先選樓計劃」的家庭申請者

3）其他家庭申請者

4）受房委會已公布公屋清拆計劃影響的一人申請者，而目標清空日期是在「綠置居 2024」推出日期（開始接受申請的日期）之後

5）其他1人申請者



綠置居2024揀樓須知2：轉讓限制