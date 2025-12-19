科技園初創On-us傳統禮券兌換流程數碼化 助中銀人壽推健康生態圈

香港人出名精打細算，不少金融機構都會以禮券作禮品或回贈吸引客戶。香港科技園（HKSTP）共同企業加速計劃成員、初創公司「On-us」就將傳統紙本禮券的兌換流程全面數位化，建立以金融科技及人工智能（AI）驅動的電子禮券平台，整合全球逾3,000個合作品牌與商戶、超過400,000個禮券兌換點，網羅多個國際品牌，形成覆蓋900個城市的龐大兌換網絡，成為多間大型企業發放優惠及禮券的首選方案。



以中銀人壽（BOC Life）為例，就與 On-us 合作，利用 On-us 的平台結合「大家減齡獎賞計劃」，鼓勵客戶在手機應用程式完成健康任務收集「減齡幣」，然後透過On-us平台換領健康獎賞，計劃推出超過4年，已累計擁有超過140,000萬名會員，活躍用戶的生理年輕平均減輕兩歲。



中銀人壽推出「大家減齡獎賞計劃」手機程式，與On-us電子禮券平台合作，銳意成為大眾的健康伙伴。（鄭子峰攝）

從保險公司轉型健康伙伴 On-us助解決營運痛點

謝永銅是中銀人壽的數字化創新及發展主管，他提到相較於只是售賣保險產品及服務，與客戶只有一買一賣的關係，中銀人壽更希望與客戶建立更密切的關係，因此於近年轉型成客戶的健康伙伴，主要策略是建立「健康生態圈」。

中銀人壽「健康生態圈」的「大家減齡獎賞計劃」著重開放式生態體驗，即使沒有持有任何中銀人壽的保單，同樣可以免費下載「大家減齡」手機應用程式參加計劃。程式採用「生理年齡模型」（Biological Age Model），根據用戶的睡眠時數、BMI、靜息心率、動態卡路里和步數等五大指標，計算出「減齡成果」並轉換成「減齡幣」，然後透過On-us平台換領獎賞。

建立「健康生態圈」的難題之一，是要投放大量資源建立具規模的獎賞網絡，On-us不僅擁有龐大的現成合作商戶，更能協助企業引入傳統上不發行禮券或獎賞的商戶及健康服務夥伴，包括中銀人壽所指定的目標商戶（如生活方式、健康及養生相關範疇)，從而迅速拓展獎賞網絡，提供更多選擇、優化用戶體驗，促成雙方一拍即合。另外，On-us亦提供「按兌換付費」的商業模式，企業無需為未被兌換的獎賞預付成本，有效避免用戶領取獎賞後未有兌換禮券而造成的資源浪費，大大節省企業的獎賞及市場營銷成本。

此外，On-us亦可以向企業提供各種市場營銷數據，透過AI協助分析相關營銷活動兌換數據，洞察客戶需求及預測市場趨勢，以制定更精準的營銷策略，帶動業務增長。

成功取得業務增長 轉化用戶成客戶、提升品牌形象

中銀人壽數字化創新及發展主管謝永銅表示，公司與On-us電子禮券平台合作，短短數年，業務增長理想，當中4,000名用戶已轉化成人壽客戶。（鄭子峰攝）

中銀人壽與On-us的合作推動「健康生態圈」在短時間內高速成長，最突出的成果就是「大家減齡獎賞計劃」參加用戶的平均年齡已經減輕兩歲，成功透過獎賞推廣健康生活形式。

謝永銅坦言，中銀人壽期望透過「健康生態圈」做到品牌連結效應，當用戶想到購買與健康及保障有關的保險產品及服務時，就想起中銀人壽，成為他們的首選。數年之間，「大家減齡獎賞計劃」已經成功轉化4,000名用戶成為中銀人壽的客戶，帶動業務增長。

科技園為初創建立信譽 促成企業合作達至雙贏

On-us創辦人兼行政總裁佘啟彦表示，香港科技園的支援對於公司的高速發展有很大幫助。（鄭子峰攝）

On-us由一間初創公司起步，到成為多間大型企業的合作伙伴，背後的功臣之一是科技園公司。On-us創辦人兼行政總裁佘啟彥表示，公司是科技園共同企業加速計劃成員，身份猶如獲得權威的中立機構認可，為初創企業建立信譽。他提到公司參加計劃後，透過園區舉辦的各種論壇和研討會接觸不同客戶，以及關鍵決策人物網絡，大大縮短不同項目的醞釀時間。

他又提到，科技園經常都帶初創企業到海外參加展覽會或會議，有助提升公司在國際層面的知名度。由於海外活動都由科技園牽頭，加強了海外公司的信心，亦有助開拓海外業務。

是次中銀人壽及On-us的合作，見證科技園強大的公私營機構網絡和蓬勃生態圈，為企業夥伴促成有效合作，同時支援園 區公司的成長，達至雙贏。

科技園公司帶領 20 間園區公司參加「香港金融科技周 x StartmeupHK 創業節 2025」，On-us 是其中一間。園區公司將出席一系列活動，包括於科技園館展出解決方案、多場業界論壇、以及連繫初創與投資者的商業配對，展現銀行、金融服務及保險（BFSI）行業的變革力量，亦呼應香港同時作為國際金融中心及新興創科樞紐。

科技園公司首席創科生態發展總監柯志成表示，香港一直都能吸引國際資本及創科力量，全因熱誠與堅持。他又提到，科技園公司把握每個連繫創科與投資的機會，於今年金融科技週期間促成約150場商業配對。