沙田男女食霸王餐！餐廳公開CCTV急尋人　1舉動震驚全網：好畀面

【霸王餐】外出用餐必須付款！有餐廳於網上沙田群組發布閉路電視影片截圖尋人，指有一對男女用餐後沒有付款就離開，呼籲2人自行回店付款。



事件引來網民熱議，認出店舖疑位於沙田大圍，紛紛批評食「霸王餐」離譜，「咁厚面皮」，建議餐廳報警處理。然而也有不少網民「錯重點」，關注餐廳做法，直指「老闆都好大量」、「老細好畀面」。



有餐廳於網上沙田群組發布閉路電視影片截圖尋人，指有一對男女用餐後沒有付款就離開，呼籲2人自行回店付款。（Facebook群組「沙田之友（Shatin Fans）」）

不應食「霸王餐」！有餐廳於11月18日（星期二）在Facebook群組「沙田之友（Shatin Fans）」發布閉路電視影片截圖尋人，指圖中男女於11月17日（星期一）晚上10時40分用餐後，沒有付款就離開。

2男女沙田餐廳食「霸王餐」 餐廳：請自行回店處理

從閉路電視影片截圖見到，該對男女對座而食，女方束長髮，穿花紋長袖衣服，男方則短髮，穿上白色衣服，桌上留下至少4隻空碟，另有多樽飲品。

餐廳呼籲2人自行回餐廳付款，「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。

不少網民「錯重點」，關注餐廳勸喻2人自己付款做法。（Facebook群組「沙田之友（Shatin Fans）」）

網民批離譜 桌面情況反成焦點

網民看後紛紛批評食「霸王餐」離譜，「咁厚面皮」、「又食霸王餐」、「食嘢唔使畀錢？」、「兩個人叫4個煲，好吃得！」，又建議餐廳報警處理，「報警，交畀警方處理」。

然而也有不少網民「錯重點」，關注餐廳勸喻2人自己付款做法，「好人畀機會佢二人」、「老闆都好大量」、「老細好畀面」。