宏福苑大火災｜消防員不忍救護員被忽略：好值得尊敬　網民齊打氣

大埔宏福苑於11月26日（周三）發生五級大火，至今造成逾百人死亡，多人受傷和數以千計居民無家可歸，市民感激所有救援人員連日來付出。網民和受災人士感謝消防員冒生命危險入火場拯救生命的同時，有消防員的妻子在網上發文，指丈夫表示「其實救護好辛苦，都好值得尊敬，但永遠被忽略」，又指許多「伙記」候命去火場，部份人因未能出動「好自責」。



帖文引起關注，更有救護員透露「發生咁大件事做救護都有無力感」，災害面前大家提消防、醫護，鮮有人「講出救護員呢3個字，總而言之多謝你」、「我老公都係救護，佢都話救護係二奶」。許多網民留言向救護員打氣，「救護都係英雄，你哋係最前線同死神交手，多謝你哋」、「其實消防救護永遠都係一對，一前一後最佳拍擋，同樣都係咁偉大，好多謝你哋」。



獲救老婦躺在擔架床上，需要戴上氧氣罩。（陳永武攝）

消防員：其實救護好辛苦

大埔宏福苑大火，大批救援人員出動救人，連日來市民紛紛感激消防員付出，有消防員的妻子在Threads分享，丈夫指「其實救護好辛苦，都好值得尊，但永遠被忽略」，又指今次行動有大班「伙記」候命到火場救人，「佢哋係一呼百應，去唔到嗰批伙記好自責」。她又指丈夫常常說「佢哋有糧出，所以應該的 ，但願更更24比0放工」、「請大大力感謝救護」

網民同情：啲人派飯剩係畀消防

帖文引起熱議，網民同情救護員未獲足夠重視，甚至不少是救護員家屬，「真，啲人派飯剩係畀消防，救護無人派嘢食，班救護要走去消防到拎嘢食，先有嘢落肚」、「男朋友話佢哋救護一向都做開二奶」、「我老公都係救護，佢都話救護係二奶，每日默默咁做唔停，好多call…希望消防同救護都生意淡薄，辛苦晒」。有留言又指救護服務平時被過度濫用，「好多人日日頭暈身㷫，行得走得都call白車，當正的士咁，平時一定忙過同辛苦過消防」。

宏福苑五級火警，至今日（27日）早上陸續有居民獲救送上救護車。（黃學潤攝）

網民分享經歷，「我哮喘發作被救護員救過，我困lift 被消防員救過，我永遠都會尊重佢哋」、「救護員真係好好，當年牛頭角迷你倉大火，我有一日喺街到驚恐發作，驚到以為自己就死，請途人幫我叫救護車，佢哋黎到，我個心定咗落嚟，就冇驚」。

有消防員受傷送院。（夏家朗攝）

救護員感謝關注 指災場「有幾多人能夠完整講出救護員3個字」

也有救護員回應帖文指「多謝師兄」，他不久前也和朋友聊心事，透露「好多人做到滑牙，每日俾唔同救護車召喚嘅性質磨滅咗」，甚至會「覺得點解當初唔考消防，發生咁大件事做救護都有無力感，見到唔同災害大家會諗起消防，諗起醫護，醫護多數形容醫生護士，有幾多個人能夠完整咁講出救護員呢3個字，總而言之多謝你，我會send返呢個post俾佢睇」。

他又表示，「雖然話我哋做嘅嘢，只有1架車3個伙計病人同埋家屬知，但係交通意外被困、arrest、打針行藥、送院嘅駕駛技術都係我哋獨有嘅嘢，我哋嘅能力未必可以咁大型咁呈現俾人睇，低調都係我哋嘅風格，喺今次災難救護員都有無力感，只能慨嘆工作制度都仍需要進步」。

網民打氣：傷者是靠你們保命去醫院

許多網民也留言為救護員打氣，「救護員好多時被忽略，而事實每次災難當前，你們都默默耕耘，傷者是靠你們保命去醫院，深深多謝你們的付出」、「消防救護醫護都係好值得尊敬」、「消防同救護同樣重要，缺一不可！感謝你們的努力！」、「多謝你哋，感謝所有前線救護既消防救護醫護員，任何工作都唔能夠獨善其身，每一個崗位都好重要 respect!」。