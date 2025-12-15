女方家長這金額聘金！準新郎傻眼︰索取我半年薪金　網民熱議

今時今日結婚，許多長輩仍要求跟足傳統程序，當中包括女方家長索取聘禮（禮金、聘金）。台灣有網民表示，男同事和女友結婚，雙方家長見面時，女方獅子開大口，索取26萬新台幣（約6.64萬港元）小聘，至於大聘，高達66萬新台幣（16.8萬港元），事後稱會退回。同事慨嘆薪水才4萬新台幣（約1萬港元），「對方就要走半年薪水，不能接受」。



其他網民留言指「什麼時代了還在要聘金」、「高於0元都算高，因為就是在賣女兒」、「賣新娘喔？」、「會退回何必要聘金」。不過，亦有人認為準新郎連這點錢都計較或出不起，直指「還是別結婚吧，這表示他在經濟上還沒有準備好」。



樓主同事和女友結婚，女方家長獅子開大口，索取26萬新台幣（約6.64萬港元）小聘，至於大聘，高達66萬新台幣（16.8萬港元），稱事後會退回。（示意圖／gettyimages）

準新郎︰對方就要走半年薪水，不能接受

樓主在網絡論壇「PTT」表示，其男同事畢業於私立科技大學，在公司擔任行政人員，最近打算和女友結婚，雙方家長因而見面，女方明言小聘26萬新台幣（約6.64萬港元），大聘66萬新台幣（16.8萬港元），但稱會退回，同事透露月薪只有4萬新台幣（約1萬港元），「對方就要走半年薪水，不能接受」。

同事透露月薪只有4萬新台幣（約1萬港元），「對方就要走半年薪水，不能接受」。（示意圖／gettyimages）

網民︰賣女兒就是賣女兒

樓主詢問「結婚小聘26萬新台幣（約6.64萬港元）算高嗎？」，許多網民指出，「認真的？手頭26萬新台幣都沒有？」、「26萬新台幣出不起，還是別結婚吧，這表示他在經濟上還沒有準備好」，亦有人認為「現在除非大家族，真的很少人還收這些了」、「賣女兒就是賣女兒，包裝再好也是賣女兒」。

（網絡論壇「PTT」）