扶弟魔！人妻欲替弟買車結婚　夫反對課金　她這樣反駁遭全網鬧爆

家人需要經濟支援，也要視乎個人負擔能力與事件性質。台灣1名人妻在網上「訴苦」，表示自己和丈夫收入尚算過得去，而且有足夠存款，小孩目前5歲，「即將上學，花錢的地方多」，因此理應「應慳則慳」。惟人妻表示胞弟計劃結婚，對方女友要求有車有樓，弟弟尚欠60萬新台幣（約15萬港元）才能買新車，故父母詢問她能否幫忙。丈夫聞訊反對，認為「最多只能給20萬新台幣（約5萬港元），多了就不行」。



人妻不滿丈夫反對，重提之前老爺奶奶身體欠佳，丈夫便支付60萬新台幣（約15萬港元）醫療費用，質疑為何「給他家花錢可以，支援我家就不行？」。許多網民聽到人妻生的理由，都紛紛留言鬧爆她，「買車跟看病能混為一談嗎？車不買不會死啦」、「扶弟魔應該誰都不會答應吧？誰答應誰全家一起沉淪」、「你老公是對的」。



樓主未婚懷孕 僅簡單辦婚事

樓主在facebook專頁「靠北婚姻」投稿，表示父母以前辛苦供養她讀大學，即使她想做兼職賺學費，父母亦會反對，反而叮囑她在學校專心學習，期待她「畢業找個好工作」。樓主剛畢業就未婚懷孕，所以匆忙結婚，因丈夫家境一般，「結婚聘金、金子什麼也沒要就裸婚了，他家湊錢付頭期買了套房」。樓主表示其父母有經濟困難，故沒有提供嫁妝，僅簡單地辦完婚事。

樓主甚少給錢娘家 覺得虧欠父母

結婚後，樓主將大部份時間花在工作和孩子上，幾乎沒有回饋父母，小孩目前5歲，夫妻收入都還可以，她和丈夫月入分別是8萬多新台幣（約2萬港元）和5萬多新台幣（約1.28萬港元），生活質素能有所提升。

樓主指出，數年前父母老家需要翻新，但都沒有提出要求「夾錢」，但她照樣匯了20萬新台幣（約5萬港元）給兩老，而之後「沒有再給過他們什麼錢」，內心一直覺得虧欠父母。

胞弟計劃結婚欠錢買新車

樓主的胞弟大學剛畢業1年，打算和女友結婚，但對方要求有車有樓，父母湊錢支付首期，胞弟每月自行供樓，而他看上1輛售價85萬新台幣（約21萬港元）的汽車，卻尚欠60萬新台幣（約15萬港元）才能「一炮過」買新車，父母遂致電樓主詢問能否幫忙墊支。

丈夫反對支付60萬新台幣

樓主回家後和丈夫商量，丈夫「100個不願意，說我給的太多了，最多只能給20萬新台幣（約5萬港元），多了就不行」，又指考慮到小孩即將上學，「花錢的地方多」，加上認為樓主胞弟並非一定要現在買車，可以過2年自己付款買，如果想要車輛代步，可以買1輛二手車，質疑並非一定要購買85萬新台幣的汽車。

面對丈夫的反對，樓主氣憤不已，認為夫婦有足夠存款，「給我弟弟60萬新台幣（約15萬港元）不會對我有很大的負擔」，2人因而發爭執。由於丈夫掌握家中經濟大權，一旦他堅決不肯「課金」，樓主都沒有辦法。

樓主︰給他家花錢可以，支援我家就不行？

樓主直言，父母不像其他家長會覺得女兒讀書無用，而且體諒女婿一家，「不要他們給聘金」，近年來明知女兒一家生活變好，「也從來不主動開口找我要錢，只有實在困難才會開口，想到這些我更覺得對不起他們了」。樓主稱「實在不明白我給這筆錢有錯嗎？」，認為老爺奶奶近年生病，樓主和丈夫花了60萬新台幣（約15萬港元）醫藥費，「他媽身體最差動過2次手術，給他家花錢可以，支援我家就不行？」。

網民狠批人妻是「扶弟魔」

大量網民留言指人妻是「扶弟魔」、「人家是父母生病了出錢照顧，你是要拿錢給弟弟吃喝玩樂」、「剛畢業就想買車，養的起嗎？」。

