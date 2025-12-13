元朗大寶冰室店外現大批警員！女子被強行抬上擔架喊：我唔會自殺

元朗大寶冰室肉餅飯近期在網上爆紅，適逢周未假期，清晨開始已有不少市民前往排長龍「捧場」，而店方已事前預告肉餅飯每天限量300份。許多網民分享「排隊等食肉餅飯」情況，不過今早（13日）約11時許，店外突有多名警員到場，惹來排隊人士起哄。網上流傳的影片見到警員聯同救護員將1名女子強行抬上擔架，女子在過程中試圖反抗，並多次高喊「我係唔會自殺嘅」，之後有警員要求她合作，片段至此告終。



事件引來網民熱議，有人調侃「食唔到大師級肉餅發爛渣？」，而且傳來多種揣測，對事件有不同說法。不過有網民認為事件警方和救援人員都是為了該名女子自身安全而作出行動，認為不宜亂猜，「希望個女人無事，可以再嚟食肉餅飯」。



元朗大寶冰室肉餅飯在網上爆紅，許多人遠道而來前往品嚐。（facebook群組「食在元朗」@UE Wong圖片）

今早（13日）約11時許，大寶冰室門外有多名警員到場。（「threads＠_.moon._2288」圖片）

今早（13日）約11時許，大寶冰室門外有多名警員到場。（「threads＠colourmc」圖片）

食客慕名前往元朗大寶冰室 直擊大批警察到場

有食客今早在threads帳號發帖，指在元朗大寶冰室門外，實時直擊有警察到場，笑稱：「係咪當咗呢個匠心之作世界級味蕾炸彈係真炸彈？」從帖主上傳影片可見，當時大寶冰室門外已經出現長長「人龍」，相信眾人正是為近日爆紅的肉餅飯慕名而來。但在仍有食客用餐的窄巷內，有數名軍裝警員以及警長到場，樓主補充指「我喺現場聽到坐喺警察隔籬嗰台係有少少鬧交」。

當時大寶冰室門外出現長長「人龍」。（「threads＠_ewcouple_」影片截圖）

在有食客用餐的窄巷內，有數名軍裝警員以及警長到場。（「threads＠_ewcouple_」影片截圖）

女子被強行抬上擔架 呼喊：我係唔會自殺嘅

有同在現場的網民則在留言區分享拍到片段，顯示當時有救護車到場，影片依稀聽到1名女子多次強調「我係唔會自殺嘅」，她不滿被救護員和警員合力強行將她抬上擔架，要求警員「鬆綁」，但警員未有理會，只要求她合作，並勸喻「唔好再咁樣，整到自己㗎啦」，片段至此告終。

有女子被救護員和警員強行將她抬上擔架，其間多次強調「我係唔會自殺嘅」。（「threads＠atenu_mmc」影片截圖）

警員當時要求她合作，並勸喻「唔好再咁樣，整到自己㗎啦」。（「threads＠atenu_mmc」影片截圖）

網民好奇追問：有無人知道乜嘢事？

事件引發網民熱議，紛紛好奇所為何事，「有無人知道乜嘢事？」，有人則笑稱「食唔到大師級肉餅發爛渣？」。另有網民指現場流出不同版本的說法，但因涉及有人要送院，有人認為不宜猜度，「最緊要人無事」、「應該唔關肉餅飯事」、「希望個女人無事，可以再嚟食肉餅飯」。

元朗大寶冰室宣布肉飯飯每天限量300份

至於因潮文而爆紅的元朗大寶冰室，每日都有大批食客前來「朝聖」品嚐肉餅飯，大寶冰室開設threads帳號，並以「肉餅陳法拉」、「肉餅梁朝偉」及「肉餅陳展鵬」為名，公布店方最新安排，店方一度宣布兼營晚市，隨後再指「對於晚市安排，暫時仍然在考慮階段，始終小店增加人手都係要慎重考慮嘅因素」，營業時間仍然維持早上6時至傍晚6時， 下午5時截單，「煎肉餅需要早上10點後先有」。

由於肉餅飯供不應求而大排長龍，故周五早於下午3時許已截龍，其後再宣布肉餅數量為每天300 份，「由肉餅陳展鵬於現場數數量，同時間會係肉餅剩餘一半及售罄時於threads發佈，以免大家撲空」。

元朗大寶冰室指2025年12月15日休息1天，「呢幾日員工都做得好辛苦」、「同佢哋食返餐好好慰勞佢哋，多謝佢哋嘅辛勤付出」。（threads@taibocafe截圖）

食客激增 休息1天

另外，元朗大寶冰室亦指2025年12月15日休息1天，「因為呢幾日員工都做得好辛苦，想做埋星期六日放假一天，同佢哋食返餐好好慰勞佢哋，多謝佢哋嘅辛勤付出」。

（threads）