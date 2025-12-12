元朗大寶冰室肉餅飯來源地？鄰近肉檔媽媽孭BB劏豬肉　網民神回應

近日元朗大寶冰室肉餅飯紅遍網絡，與肉餅飯有關的事物特別受到關，而網上流傳1張照片，顯示元朗大橋街市興記肉枱1名媽媽員工，在豬肉檔前孭着嬰兒，仍緊守崗位做好豬肉切割員的工作，手起刀落地斬豬肉，令到目擊網民大為感動，大讚「媽媽真偉大！本身都諗緊買邊間肉，唔使揀了」，然後以實際行動課金買肉支持這位「豬肉媽媽」。



帖文隨即引來許多網民討論，憶述「以前80、90年代好多女人都揹住小朋友喺街市賣菜賣肉賣魚，有時見到係阿哥或家姐孭住細佬妹，幫阿媽手賣嘢都見過」、「為母則強」、「成個畫面好懷舊，竟然𠵱家仲見到呢啲情況」。



有網民留意到興記肉枱和元朗大寶冰室地理上很近，大寶冰室的肉餅飯因網絡潮文而爆紅，與興記肉枱只有約7分鐘步行路程，笑言興記可能為大寶冰室提供豬肉，其豬肉或是該店肉餅飯「真正的靈魂發源地」，因為有「味蕾炸彈」的豬肉原料，所以大寶冰室才能製作「全亞洲最優秀嘅肉餅飯」。



元朗大橋街市興記肉枱1名媽媽在豬肉檔工作孭着嬰兒，仍然勤快地擔任豬肉切割員，手起刀落地斬豬肉，令到樓主大為感動。（threads@cotton.1.9.9.8圖片）

肉檔媽媽用孭帶孭着嬰兒切豬肉

樓主在threads上載1張照片，圖中可見，在街市紅白色光管下，該間肉檔掛滿新鮮豬肉，1名身穿黑衣的女子束起頭髮，用孭帶孭着嬰兒，在豬肉檔擔任豬肉切割員，專注地彎腰切豬肉，而嬰兒看似在母親背上熟睡。看到媽媽一邊工作，一邊照顧嬰兒，令到樓主不得不讚「媽媽真偉大！本身都諗緊買邊間肉，唔使揀了」，樓主甚後再留言指現場是元朗大橋街市興記肉枱，鼓勵「豬肉媽媽加油」。

網民︰有種70、80年代嘅感覺

帖文引來大量網民熱議，有街坊指興記肉枱「佢哋一家人都好好人！買豬肉一定搵佢哋！」、「唔知點解睇到呢種感覺係一種溫暖嘅感覺熟悉嘅香港」、「有種70、80年代嘅感覺」。

多人慕名前往光顧元朗大寶冰室，一時之間令到冰室大排長龍。（thread@colourmc影片截圖）

鄰近元朗大寶冰室 7分鐘路程

興記肉枱位於大橋街市，和最近因肉餅飯潮文而爆紅、民合徑8號元朗大寶冰室，相距大約550米，步行約需7分鐘。網民看到興記肉檔的「媽媽孭B」的照片，即時發揮「小宇宙」，將元朗大寶冰室肉餅飯潮文套入興記肉枱，大玩二次創作︰「這裡正是那碟被圈內資深食客—那些在民合徑排隊的『手足』—敬稱為「味蕾核彈」的肉餅飯，其真正的靈魂發源地」。

網民二創︰老手起刀落斬下的免治豬肉是一種近乎失傳的選肉技藝

該名網民創意大發寫道「大寶冰室的肉餅之所以能橫掃食界，全因老闆每天清晨都親自造訪這裡。這裡的興記肉枱，絕非市面上那些機械化切割的凡品」、「每一塊經由老闆娘手起刀落斬下的免治豬肉，據說都源自一位隱世的大師級肉類鑑賞家之手。那是一種近乎失傳的選肉技藝，肥瘦黃金比例的精準拿捏，將豬肉的纖維與油脂感平衡得妙到毫釐」。

愈來愈多人湧入大寶冰室「朝聖」，遠道而來品嚐肉餅飯。（facebook群組「食在元朗」@UE Wong圖片）

「全東南亞最優秀的肉餅軍火庫」

網民的風趣文筆提及「當這些神級豬肉被帶回廚房，經過千錘百鍊蒸熟後，那種體驗幾乎是毀滅性的—豐沛的肉汁在口腔中如火山般瞬間爆發，濃郁的脂香與鮮味直衝天靈蓋。你以為你在吃肉餅？不，你是在品嚐興記肉枱對食材的極致尊嚴」。豐富想像力甚至加上大寶冰室肉餅飯潮文的風格，「有人曾斷言，這不僅是元朗街市的驕傲，甚至稱得上是『全東南亞最優秀的肉餅軍火庫』」。

網民相信「豬肉媽媽」能兼顧工作和照顧嬰兒

除了神級創意回應之外，有網民正經地提出建議，認為應把嬰兒「擺育嬰園仲好」，但其他網民則指「育嬰園好難排」、「大肚排到生都未有位」，亦有人相信「豬肉媽媽」能兼顧工作和照顧嬰兒。

元朗大寶冰室指2025年12月15日休息1天，「呢幾日員工都做得好辛苦」、「同佢哋食返餐好好慰勞佢哋，多謝佢哋嘅辛勤付出」。（threads@taibocafe截圖）

元朗大寶冰室考慮晚市安排

至於因潮文而爆紅的元朗大寶冰室，每日都有大批食客前來「朝聖」品嚐肉餅飯，大寶冰室開設threads帳號，並以「肉餅陳法拉」、「肉餅梁朝偉」及「肉餅陳展鵬」為名，公布店方最新安排，店方一度宣布兼營晚市，隨後再指「對於晚市安排，暫時仍然在考慮階段，始終小店增加人手都係要慎重考慮嘅因素」，營業時間仍然維持早上6時至傍晚6時， 下午5時截單，「煎肉餅需要早上10點後先有」，由於肉餅飯供不應求而大排長龍，故周五早於下午3時許已截龍，其後再宣布肉餅數量為每天300 份，「由肉餅陳展鵬於現場數數量，同時間會係肉餅剩餘一半及售罄時於threads發佈，以免大家撲空」。

食客激增 休息1天

另外，元朗大寶冰室亦指2025年12月15日休息1天，「因為呢幾日員工都做得好辛苦，想做埋星期六日放假一天，同佢哋食返餐好好慰勞佢哋，多謝佢哋嘅辛勤付出」。

（綜合）