六合彩結果｜今期12月18日800萬即時攪珠+派彩金額|即對中獎號碼

今期六合彩攪珠結果出爐！六合彩Mark Six在星期四（12月18日）進行的攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎可獲高達$8,000,000元彩金。唔講咁多，快快拿出你的六合彩，對一對中了多少個號碼！六合彩獎金｜中三四五個字有幾多錢？獎金算法/領取安排/分配

12.18今期六合彩攪珠結果／派彩

六合彩由晚上9:30開始，小編正睇直播，即時更新六合彩攪珠結果！

中獎號碼：6, 23, 28, 31, 33, 34 特別號碼 ：11

攪珠期數：25/131

預計頭獎：$8,000,000

六合彩12月18日攪珠結果

頭獎：每注獎金$--，--注中

二獎：每注獎金$--，--注中

三獎：每注獎金$--，--注中

六合彩｜中獎獎金算法

頭獎中6個字：選中6個「攪出號碼」 ，因應該期獲中頭獎注數有所不同

二獎中5.5個字：選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」，獎金因應中二獎注數有所不同

三獎中5個字：選中5個「攪出號碼」，獎金會因應中三獎注數有所不同

四獎中4.5個字：選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 ，固定獎金港幣9,600元

五獎中4個字：選中4個「攪出號碼」，固定獎金港幣640元

六獎中3.5個字：選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」，固定獎金港幣320元

七獎中3個字：選中3個「攪出號碼」，固定獎金港幣40元

六合彩資料圖片

12.21 下期六合彩攪珠

今期未中都唔緊要，下一期六合彩將會在12月21日攪珠。

攪珠期數：25/132

預計頭獎：$

截止買六合彩時間：12月21日晚上 9:15

