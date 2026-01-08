同一組號碼連中三期六合彩！一原因僅2期有錢收　港男歎：真神奇

人人都想中六合彩，希一夜間財富自由。有港男在網上表示，自己最近以「5膽拖4腳」的方式，以同一組號碼連續5期投注，在首次投注最後2期，總共獲得80元彩金，之後再以同一組號碼連續5期投注，第1期中了1膽3腳，雖出現4個中獎號碼，但仍未達到最低派彩門檻，港男卻笑言「同一組號碼連中三期六合彩，真神奇，兩期有錢收，一期冇錢收」。



大量網民留言指「80蚊好過冇，恭喜你」、「你用200蚊投注，收得80蚊，算唔算神奇？」「之後4期繼續努力啦」。



樓主在購買相同號碼的第4期，攪珠結果是7、10、11、19、25和30，特別號碼是45，樓主中了2膽1腳，即3個數字，便獲得40元彩金。（facebook群組「齊齊研究六合彩！」/Andy Thai）

「5膽拖4腳」相同號碼連續5期投注

樓主在facebook群組「齊齊研究六合彩！」上載3張圖片，顯示樓主2025年12月18日起進行連續5期投注，花費200元，號碼是1、7、10、13和17，拖12、19、21和28，屬於典型「5膽拖4腳」，首3期沒有中獎，但到了同年12月28日是第4期，攪珠結果是7、10、11、19、25和30，特別號碼是45，中了2膽1腳，即3個數字，便獲得40元彩金。

去到第5期，樓主同樣中了2膽1腳，又中了3個數字，再次獲得40元彩金，2期合共獲得80元。（facebook群組「齊齊研究六合彩！」/Andy Thai）

共獲得80元彩金

去到2026年1月3日，攪珠結果是2、10、13、16、20和21，特別號碼是14，樓主同樣中了2膽1腳，又中了3個數字，再次獲得40元彩金，2期合共獲得80元。

再以相同組合挑戰 中4個號碼卻無錢收

樓主1月4日再接再厲，再花了200元，以相同「5膽拖4腳」組合再連續投注5期，1月6日攪珠結果是2、8、12、19、28和36，特別號碼是1，雖然樓主中了4個數字，但只有1膽3腳，即最多是2個字，膽數未達到最低門檻，所以暫時「無錢收」，但由於這只是新一輪的第1期，樓主仍有4期機會。

樓主以相同「5膽拖4腳」組合挑戰，但今次只是中了1膽3腳，即最多是2個字，膽數未達到最低門檻，所以暫時「無錢收」。（facebook群組「齊齊研究六合彩！」/Andy Thai）

網民︰仲有4期，加油啦

樓主笑言「同一組號碼連中三期六合彩，真神奇，兩期有錢收，一期冇錢收」，而且詢問「你有冇試過？有冇人試過？」，許多網民留言指「用200蚊，收得80蚊，好過1蚊都收唔返」、「仲有4期，加油啦」、「希望幸運之神祝福你」。

（facebook群組「齊齊研究六合彩！」）