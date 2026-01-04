$1億六合彩頭獎號碼驚現神秘規律！這4個號碼是關鍵　網民：好邪

【六合彩／新年金多寶／頭獎／億元六合彩】1億元六合彩攪珠結果1月3日晚出爐，頭獎1.5注中，每10元1注派彩6,800萬元。不過有女網民發現，這次攪出的頭獎號碼，竟然與同日開彩的3000萬澳幣（約1.5億港元）澳洲「Saturday Lotto」隱藏驚人「神秘規律」，並點出4個號碼為關鍵，直呼「很邪呀」。



帖文引來網民熱議，「咁都畀你揾到規律」、「好邪」；但亦有網民認為只是巧合，毋須想太多。



1億元六合彩攪珠結果1月3日晚出爐，頭獎1.5注中，每10元1注派彩6,800萬元。（資料圖片）

26/01期六合彩攪出號碼及派彩

六合彩1月3日攪珠的新年金多寶（第26/01期），攪珠結果是2號、10號、13號、16號、20號、21號，特別號碼14號。頭獎1.5注中，每注68,074,450元；2獎14注中，每注派645,510元；三獎467注中，每注派51,600元。

26/01期六合彩攪珠結果。（馬會六合彩網頁）

億元六合彩頭獎號碼現驚人規律：不可思議

1億元六合彩引起全城熱議，有女網民就在Threads發帖，指發現今次六合彩頭獎攪出號碼，竟然與同日開彩的3000萬澳幣（約1.5億港元）澳洲「Saturday Lotto」有驚人相似之處，隱藏「神秘規律」，形容「不可思議」。

澳洲「Saturday Lotto」派彩結果。（Threads@hikatyclayton）

樓主解釋，1月3日香港攪珠的1億元六合彩，攪出號碼竟有4個數字與同日開彩的澳洲「Saturday Lotto」相同，分別是2，10，13和21，直呼「我真的覺得很邪呀」，又標籤了「吸引力法則」、「是巧合還是外星人在操控」、「真的邪門」。

樓主發現，今次六合彩頭獎攪出號碼，竟然與同日開彩的3000萬澳幣（約1.5億港元）澳洲「Saturday Lotto」有驚人相似之處。（Threads@hikatyclayton）

網民熱議：好邪 vs 巧合

網民看過帖文議論紛紛，「咁都畀你揾到規律」、「好邪」、「我有1次中了5顆號碼是前一期一樣的，只差一個號碼……」、「可能今年2月10日13點21分會有啲震驚世界嘅事」。也有網民笑言「嗯，我威力彩買看看，說不定會中」，樓主則回覆「如果都是這4個號碼，我真的會覺得超級邪門……外星人要侵略地球啦」。

不過亦有網民認為只是巧合，毋須想太多。