公司聖誕派對抽獎！賺大錢大獎由iPhone變4日AL　打工仔感被羞辱

聖誕節不少公司會舉辦聖誕派對，當中重點當然是抽獎環節！有打工仔在網上大呻，指公司今年「賺大錢」，老闆更早早喜換新車，但聖誕派對時只安排了「20幾人份量Pizza」，連小吃都不準備，更氣憤的是往年抽獎環節是「抽iPhone」，今年竟變成「4日AL（Annual Leave，有薪年假）」，同事一聽時全場靜默了3秒，得獎者上台時「強顏歡笑」，樓主批評「搞咁多嘢羞辱大家」。



有網民認為4日有薪年假實際價值可比iPhone，但不少人提到這些假期有「黑暗細節」，包括申請時是否能輕易獲批。



樓主稱今年公司「賺大錢」，但聖誕派對由去年大獎抽iPhone變4日有薪年假。（《愛回家之開心速遞》劇照）

公司業績增長25% 聖誕派對得Pizza食

樓主在香港討論區發文，抱怨今年公司賺大錢，「明明話業績升咗25%」，老闆高興得更換新座駕，但公司聖誕派對時人事部同事只訂購了薄餅，「20 幾人份量嘅 Pizza ，連薯菜、意粉都冇」。

樓主稱公司賺大錢，但聖誕派對只有20多人份量Pizza，甚至沒有小吃。（示意圖，vit-ch/unsplash）

不滿抽獎由iPhone變4日年假：搞咁多嘢羞辱大家

最令他氣憤的是幸運抽獎環節，獎品竟然沒有可轉售的禮品，「上年都起碼有部 iPhone 16 或者套現」，今年公布大獎是「4日AL（Annual Leave，有薪年假）」時，「全場靜 X咗3秒」，得獎同事最後是強顏歡笑上台領獎。

樓主認為用有薪年假當獎品「見到都覺得好KAM」，不滿指沒想法可直接派現金，覺得被公司惡搞，「其實派 $500 現金係咪好難？搞咁多嘢羞辱大家為乜？」

樓主指去年公司聖誕派對的大獎是iPhone，認為為表誠意至少可抽現金。（陳錦洪 攝）

網民指4日年假好過iPhone

有網民笑言「4日有薪假，好過iPhone啦」、「4日AL即係直接送4日人工 ! 其實好好呀」，但不少人覺得其公司出手太低，「4日AL好過冇，放假去見工啱啱好」、「以前呢啲大獎，係1萬旅禮券+5日AL」、「咁呢間公司可以走得人」。

或含「魔鬼細節」：公司其實無付出

網民又認為類似的假期獎有「魔鬼細節」，放假積下來的工作始終要處理，甚至在執行層面刻意不批出假期，「4日AL個付出代價並唔係公司實際支出，因你放咗4日假，其實只係你𠴱4日唔使返公司啫，但手頭工作唔會變，一係等你番工先做，一係你在家或街度處理工作，再唔係就由其他同事做埋，公司其實係無付出」、「無錯，嗰4日AL，仲可以話咁多嘢做唔批畀你放住，你吹得佢脹咩」。

不過，有網民覺得公司聖誕派對不宜太計較，「24號公司都攪咗有Pizza、小食、小小生蠔、飲品、紅白酒，冇抽獎4點放工，大家開心下冇所謂啦」。

