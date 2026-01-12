尾牙中1萬新台幣！同事狂逼請喝飲料︰不請很小氣　網民籲咁反擊

許多公司每逢大時大節就會舉行抽獎活動，炒熱氣氛兼提高士氣。台灣1名女生在網上表示，公司日前舉行慶祝尾牙活動，自己幸運地抽到1萬新台幣（約2,500港元），有同事相信非常羨慕和妒忌，「從那天之後，幾乎每天都在問『怎麼沒請大家喝飲料？』」，甚至「整天說抽到錢不請客很小氣」，令她非常困擾。



大量網民留言指「說你小氣的人，其實是他自己才小氣和愛佔便宜」、「你跟他說，拿去付罰單付完了」、「叫別人請客，最無恥」、「只是1萬新台幣（約2,500港元）而已」。



公司日前舉行慶祝尾牙活動，樓主幸運地抽到1萬新台幣（約2,500港元）。（示意圖／shutterstock）

同事︰怎麼沒請大家喝飲料？

樓主在threads表示，早前在公司慶祝尾牙活動中，抽到1萬新台幣（約2,500港元）利市，同事從當日後，「幾乎每天都在問『怎麼沒請大家喝飲料？』」，整日揶揄「抽到錢不請客很小氣」，甚至指定想飲1款手搖飲品。

同事從當日後，「幾乎每天都在問『怎麼沒請大家喝飲料？』」，整日揶揄「抽到錢不請客很小氣」，甚至指定想飲1款手搖飲品。（示意圖／shutterstock）

網民建議︰趁對方請假那天請客

樓主疑惑「現在尾牙抽到錢是一定要請同事嗎？好像我不請就是有錯」，許多網民支持樓主，「和同事說『花完了，謝謝』」、「幫同事倒杯水就好了，跟對方說喝吧」、「錢是你的，沒必要分享」、「建議趁對方請假那天請大家喝飲料」。

