午餐突遭00後同事夾走雞塊　打工仔斥無家教　同事1句勸交被鬧爆

正所謂「不問自取是為賊也」！近日有打工仔投稿至專頁公審，指和00後同事午膳時，對方未經同意下，突然夾走他的1件雞塊，他當下即時喝止對方「喂！你做乜呀！」，對方竟然解釋「我見你唔食，我幫你處理埋佢，唔好嘥嘢！」。事主不滿當場斥責對方「無家教」，在場同事連忙勸架，甚至說出1句話，令他更為不滿，表示「諗返都好躁」。



網民一面倒批評該同事行為無禮，「屋企人都要問聲，宜家同你有親？」、「呢啲真係唔關00（後）事，單純條友無家教」，亦有人覺得勸架同事方式有待改善，「以為講一句平熄咗件事自己就係和平使者」、「佢咁講咪即係變相話你計較，好是非不分囉」。



有打工仔公審，指和00後同事吃午飯時被對方不問自取，從其餐點內夾走1件雞塊。（《逃避可恥但有用》劇照）

「發現啲人愈嚟愈無禮貌！真係躁咗！」該打工仔投稿至threads專頁「slavedepartment（奴工處）」，指公司有名00後同事因另有一群年紀相若的朋友，所以向來很少和他們一起吃飯，至近日終於和對方到餐廳吃用膳。他當時點了鹽酥雞排飯，該00後同事則點了肉燥飯。

00後同事不問自取 突夾走雞塊

事主形容「上菜時，個同事望實我塊（雞）排」，但因為他慣常「食晒飯先食餸」，詎料該同事竟然不問自取，直接從他餐點夾走一件雞塊。他當下即時質問對方，「喂！你做乜呀！」卻獲得理直氣壯回覆，「我見你唔食，我幫你處理埋佢，唔好嘥嘢」。

打工仔狠斥無家教 竟獲這樣解釋

樓主聞言大怒，反問該同事「邊個同你講我唔食！唔食我就唔會叫呢個餐啦！」、「就算你想食，都可以問聲先夾呀」，更當着眾人面前斥責對方「你咁無家教嘅」。該同事雖然即時向他道歉，但仍試圖為自身行為辯解，「唔知你食呀嘛！又唔使講到無家教嘅」。

在場同事勸架 這樣說令事主更不滿

在場同事見狀亦勸架，安慰事主「一嚿雞啫，唔好咁勞氣啦！」。樓主聞言更為不滿，指自己並非介意對方夾走1件雞，反而是在意對方沒有禮貌舉動，故憶述事件時仍不禁嘆息「諗返都好躁！」。

事主斥責該同事無家教時，其他同事勸架指「一嚿雞啫，唔好咁勞氣啦」，被再次惹怒。（《大叔的愛》劇照）

網民狠斥無禮：屋企人都要問聲啦

不少網民紛紛批評涉事同事無禮貌，「呢啲真係唔關00（後）事，單純條友無家教」、「點解呢個社會咁多奇形怪狀嘅物體」、「屋企人都要問聲，宜家同你有親？」、「Lunch？！無下次」、「就算結咗婚我都唔會直接喺對方個碗度夾嘢食，成件事勁無禮貌無家教，就算明知另一半唔食嗰件食物，我都一定會問咗佢先夾」，並建議應該這樣反擊，「我會成份畀佢叫佢埋單，叫過（另一）份」、「麻煩埋咗呢張單佢，『一餐lunch啫』」。

網民批勸交同事不力：變相話你計較

有留言就不滿勸交同事的表達方式，「『一嚿雞啫』嗰位同事都好X戇X」、「係囉一嚿雞啫，佢自己唔識買咩？」、「想緩解氣氛都唔係話一嚿雞啫唔好勞氣，佢咁講咪即係變相話你計較，好是非不分囉」、「以為講一句平熄咗件事自己就係和平使者」。

（threads＠slavedepartment）