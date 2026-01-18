女兒感鯁喉不適入院求醫　揭這部位攝住食物驚呆　網民：好辛苦

鯁魚骨見得多，鯁芽菜真的十分罕見。有父親在網上分享女兒有驚無險的經歷。他指女兒吃飯時表示感到喉嚨有東西鯁住，於是帶她到醫院求助，醫生最後從舌根同會厭（喉部關鍵結構）之間的罅隙中夾出一條完整的芽菜。不少網民也有食物「攝」在會厭經歷，「我試過個種感覺好辛苦，之後就唔多食佢」。



樓主指女兒被一條芽菜攝住會厭的罅隙而感到不適。（Threads@garylamoh2）

有父親在Threads上發文及發相，分享有趣的經歷，指「女兒食飯話有嘢Kick，等咗兩個鐘都係Kick」，他於是帶女兒到醫院求助，「結果用直鏡夾咗條芽菜出嚟」，醫生解釋是「因舌根同會厭之間有條罅」，他覺得慶幸，雖花了3,750元醫治，但長了智識，更嘲這是條「價值$3750的芽菜」。

不少網民分享鯁喉經歷。（Threads@garylamoh2）

網民：我試過嗰種感覺好辛苦

帖文引來不少網民留言，「吓，呢條芽菜咬都無咬過咁」、「之前聽過會厭炎可以致命，勁得人驚」、「唔怪得要走芽菜」、「我試過個種感覺好辛苦，之後就唔多食佢」。

有網民也有同樣經歷，「我試過kick住條水蓮，狂催嘔狂咳都出唔到嚟，好在條水蓮夠長，我伸手入去扯出嚟，從此唔敢食水蓮」、「呢個位我kick過魚骨，攞嘢好似醫生壓舌咁會見到條骨尾，伸手入去就係摸到佢插喺呢嚿骨個窿窿入面，係咁作嘔，搞咗好耐想放棄去醫院時又畀我成功拔返出來」。