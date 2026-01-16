台灣KFC宣佈停售萄撻？民眾崩潰　香港網民關注　肯德基親揭真相

萄撻是肯德基（KFC）經典食品！但台灣KFC昨日（15日）發聲明宣佈，將停售「原味蛋撻」（萄撻），瞬間引來當地民眾哀嚎，不少人表示無法接受，「怎麼可以！抗議啊」、「居然拿掉鎮店之寶」、「沒有原味蛋撻的肯德基（還）有什麼意義」，有人質疑是另類行銷手法，「騙人的吧？」、「要是什麼升級梗、改款梗、漲價梗，我會生氣欸」、「如果不是真的停售，會覺得行銷手法真的超級爛」。不少香港網民亦擔心「受波及」，紛紛在討論區及社交平台發帖，「香港會唔會無埋」。



台灣KFC今早（16日）再在社交平台發帖，指陪伴台灣28年的經典原味蛋撻已正式下架，並將於1月20日推出全新原味蛋撻【超極酥】，蛋撻會從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法、配方比例等，證實蛋撻只是升級而非停售。台灣網民批評其宣傳手法，「果然是行銷策略」、「狼來了的宣傳方式不可取」。



KFC於1月15日發出聲明，指經典原味蛋撻將走入歷史，將於全台門市「售完截止」。（「facebook@KFC」圖片）

台灣KFC發聲明 宣布停售原味蛋撻

台灣KFC先於本周四（1月15日）在各個社交平台專頁發出聲明稿，稱感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史，現有原味蛋撻將於全台門市售完截止，並於1月16日上午11時以線上形式公布更多詳情。

發出聲明前，台灣已有民眾發現在KFC購買蛋撻改用全白紙盒包裝，與過去的設計明顯有所不同。（「IG＠KFC」圖片）

消息惹民眾哀嚎：沒有原味蛋撻不會再踏進KFC

早在發出聲明前，台灣就有民眾發現在KFC購買蛋撻改用全白紙盒包裝，與過去的設計明顯有所不同。消息一出當地不少網民彷如「世界末日」，紛紛表示「無法接受」，「怎麼可以！抗議啊」、「誰准你離開台灣的」、「唯一能吃的只有蛋撻」、「如果沒有了經典原味蛋撻，我想我不會再踏進KFC了」、「最好賣的東西下架，你們是在想什麼？管理層檢討一下好嗎？」、「居然拿掉鎮店之寶」、「請肯德基總公司不要亂搞一些有的沒的」。

被質疑另類行銷手法？ 網民：又要賣什麼關子

有留言質疑是另類行銷手法，「開玩笑吧？！」、「要是什麼升級梗、改款梗、漲價梗，我會生氣欸」、「如果不是真的停售，會覺得行銷手法真的超級爛」、「討厭這種行銷手法，有種就都不要賣蛋撻」。

當地疑有員工爆料 蛋撻進行改版

據台灣媒體報道，KFC公布消息後，當地網絡出現疑似KFC員工爆料，指原味蛋撻其實並非停售，而是為了配合生產線，需要進行自動化改版而已。

台灣大批網民表示震驚，揚言絕不能接受，「沒有原味蛋撻的肯德基還有什麼意義」。（圖片來源：KFC）

事件令香港網民擔憂：香港會唔會無埋

而本港亦有網民擔心「受波及」，自昨日起在網上引來討論，「香港會唔會無埋」、「KFC高層係咪反社會人格，見邊樣受歡迎佢就取消邊樣」、「香港又係無X咗薯圈」；但有人覺得事件有可疑，「寫埋說明會，擺明係Marketing嘢」、「宣傳都信到十足十」、「唔賣唔會無啦啦開記者會，會開肯X定係轉新款、做宣傳啦」。

本港有網民擔心「受波及」，事件在網上引來討論，「香港會唔會無埋」。（示意圖／資料圖片）

台灣KFC揭真相 證實蛋撻升級而非停售

台灣KFC周五（16日）早上在社交平台以模仿IG直播貼出影片，片中表示曾以為肯德基原味蛋撻已經是美味巔峰，會推出改良版本。

將翻新撻皮製法 打造更分明層次和口感

KFC在帖文表示，陪伴台灣28年的經典原味蛋撻已正式下架，並將於1月20日推出全新原味蛋撻「超極酥」，翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，證實蛋撻並非停售。不少留言批評其宣傳手法，「果然是行銷策略」、「就是騙消費者」、「狼來了的宣傳方式不可取」。

台灣KFC於1月20日推出全新原味蛋撻【超極酥】，證實蛋撻只是升級，而非停售。（「IG＠kfctaiwan」截圖）

（綜合）