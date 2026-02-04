尋秦記｜男生Carousell購宣萱烏廷芳閃卡　1句被誤會講粗口惹爆笑

四洲甘大滋聯乘《尋秦記》（電影版），推出限時黑朱古力味餅乾條，隨盒附送電影角色珍藏卡，而聯乘第三彈（終極版）更推出閃卡，吸引大批《尋秦記》粉絲買甘大滋抽卡。不過，要抽中心儀的角色卡並不容易，有男生就選擇於二手交易平台Carousell（旋轉拍賣）「收卡」，他希望購買由宣萱飾演的「烏廷芳」閃卡，懶得打中文加上想「飯隨偶像」打英文簡寫下，向賣家傳了「WTF」訊息，意即「烏廷芳」英文拼音「Wu Ting Fong」簡寫。怎料，賣家不知道這個粉絲間流傳的梗，誤會男生說粗口罵人，拒絕以原定的20元出售，稱除非男生願意付100元。



帖文引來網民爆笑，「連WTF都唔識，個賣家真粉極有限，同佢一定無睇宣萱嘅Threads」、「賣家係咪唔知WTF係宣萱親口講」、「不如叫宣萱本尊幫你求情吖，話晒WTF係出自佢」。



有網民指出，男生不應打會引起誤會的字句，「一開始load咗幾秒先load到，但普通交易直接講中文就好，無需特意講縮寫，難免會有誤會，而且原來嘅WTF使用頻率算高（相對烏廷芳縮寫來計）」，有網民就質疑賣家「好明顯搵藉口提高個價」。



宣萱於《尋秦記》（電影版）飾演的「烏廷芳」繼續是女主角。（《尋秦記》劇照）

將「烏廷芳」簡稱為「WTF」是宣萱帶起的熱潮，去年12月8日，一向活躍於Threads的宣萱為宣傳《尋秦記》（電影版），翻出於2001年電視劇版《尋秦記》飾演「烏廷芳」的舊照，發文表示「收拾東西找到WTF. Good memories」，當時有不少粉絲紛紛解讀「WTF」的意思，最終大家都約定俗成將「WTF」當作是「烏廷芳」英文拼音「Wu Ting Fong」簡寫。而宣萱之後的Threads帖文及出席公開場合時，都曾自稱「WTF」。

有男生近日就於Carousell購買《尋秦記》（電影版）「烏廷芳」閃卡，卻因1句「WTF」鬧出誤會。該男生於Threads發文分享事件喊冤，「我真係冇講粗口㗎」。他分享與賣家的對話截圖，賣家禮貌詢問他想要哪張角色閃卡，男生回答「WTF」，賣家看不懂是什麼意思，再問1次「請問想要邊張？」，男生於是回答「烏庭芳（烏廷芳）」、「宣萱」。

將「烏廷芳」簡稱為「WTF」是宣萱帶起的熱潮。（Threads截圖）

將「烏廷芳」簡稱為「WTF」是宣萱帶起的熱潮。（HOY TV影片截圖）

賣家誤會「WTF」在此情景下如平日般是罵人的粗口，「無端白事」被罵，心情大不爽下，拒絕出售閃卡，揚言「有我都唔俾（畀）你」、「你攞粗口鬧我先嘅」。男生隨即道歉及解釋，「Sorry。喺（係）烏廷芳英文簡寫」。賣家不接受，直言「你講我就信你咩？」、「就係唔畀俾（畀）你」，更稱除非男生願意付100元。

有男生近日於Carousell購買《尋秦記》（電影版）「烏廷芳」閃卡，卻因1句「WTF」鬧出誤會。（Threads@rexlee0414）

有網民認為男生打簡寫易引起誤會，「明明有中文唔打，係到都要英文，仲要簡稱，賣家get唔到正常啦」、「講乜X嘢簡稱，係知道簡稱會令人誤會嘅前提下仲要講，咁咪你嘅錯囉」、「好心你咪咁懶啦打英文」。

也有網民認為賣家是故意找藉口抬價，「條友真係唔識㗎喎」、「咁真係佢簡寫，唔識就話人哋罵佢」、「睇到除非$100，證明呢條友本身都無誠信可言，純粹為咗托價」、「坐地起價你咪講囉，屈人講粗口又真係差啲」。

