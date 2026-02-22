六合彩悲劇｜男子買中頭獎隔籬號碼︰邊個夠我黑 網民：下次講聲
【六合彩金多寶】六合彩新春金多寶年初五（21日）攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎可獲高達$200,000,000元彩金，高額彩金自然吸引極多市民投注，結果中獎號碼分別是2、18、34、35、37、49，特別號碼是33，共有5注爽中頭獎，每注獎金高達$42,187,500。
不過，有人歡喜有人愁，本港有1名男子在threads上載自己投注紀錄，號碼分別是3、19、34、36、38、48，樓主苦笑形容「邊個夠我黑？全部擦邊，人無奈的時候真的會笑出來」，另一注同樣無中，但沒有出現一面倒擦邊情況。
網民︰下次買完之後通知我哋，買晒你隔籬啲號碼
帖文引來許多網民討論，「唔係全部擦邊，你中咗34」、「係你嘅就係你嘅，唔係你嘅就唔係你嘅」、「下次買完之後通知我哋，買晒你隔籬啲號碼」、「笑到仆X，全部差一個」、「真係要大叫，邊個夠我慘」。
2.21今期六合彩攪珠結果／派彩
中獎號碼：2、18、34、35、37、49 特別號碼 ：33
攪珠期數：26/020 CNY 馬年新春金多寶
預計頭獎：$200,000,000
頭獎：每注獎金$42,187,500，5注中
二獎：每注獎金$1,134,250，13.5注中
三獎：每注獎金$63,650，641.5注中
六合彩｜中獎獎金算法
頭獎中6個字：選中6個「攪出號碼」 ，因應該期獲中頭獎注數有所不同
二獎中5.5個字：選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」，獎金因應中二獎注數有所不同
三獎中5個字：選中5個「攪出號碼」，獎金會因應中三獎注數有所不同
四獎中4.5個字：選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 ，固定獎金港幣9,600元
五獎中4個字：選中4個「攪出號碼」，固定獎金港幣640元
六獎中3.5個字：選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」，固定獎金港幣320元
七獎中3個字：選中3個「攪出號碼」，固定獎金港幣40元
2.24 下期六合彩攪珠
今期未中都唔緊要，下一期六合彩將會在2月24日攪珠。
攪珠期數：26/021
預計頭獎：$8,000,000
截止買六合彩時間：2月24日晚上 9:15
（threads@_na_kamusetsu_）