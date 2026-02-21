六合彩金多寶2億｜中頭獎點用？多人表示先捐錢　網民提醒先做1事

六合彩馬年新春金多寶將於星期六（2月21日）大年初五晚上9時30分進行新一期攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎可獲2億元彩金。各區投注站人頭湧湧，歷來開出頭獎次數最多的中環士丹利街馬會投注站更排起長長人龍。破紀錄彩金在多個facebook群組、討論區都引起熱議，有網民提到如能獨得2億元獎金，「打算點用呢筆錢」，結果大部份網民聲稱要第一時間捐錢，部份人表示要和家人分享，但也有網民提醒大家要做好「期望管理」，今晚攪珠前先做一件事。



新春金多寶中頭獎點用？

六合彩新春金多寶頭獎如10元一注獨中，可獲2億元獎金，引起網民在facebook及各大討論區熱議，曬出自己買的彩票，甚至「無私地」發帖提醒大家要買六合彩，也有網民好奇如能一注獨得2億元獎金，「你打算點用呢筆錢？」，引爆網民們無限想像。

六合彩馬年新春金多寶今晚（21日）攪珠，頭獎基金估計可達2億，歷來中獎率最高的中環士丹利街投注站今日中午12時已有近1000人排隊。（黃寶瑩攝）

多名網民稱先捐錢 部份會與家人分享

大多數網民都認為得獎後要先捐錢，「第一時間做的善事先」、「捐部份獎金做慈善」、「盡量做善事！ 幫助真香港人！」、「捐部份獎金做慈善，跟住隱居」。不少人甚至連「捐去哪」、「幫咩人」已提前想好，「捐5成去無國界醫生、一成去天主教會，留番四成買一個好細嘅向海有露台單位自住，得閒做義工」、「捐哂出去幫助窮人、孤兒院、老人院，好多人都需要幫助，食都冇得食」。

多名網民表示中頭獎後會先捐錢，部份人打算用來幫助毛孩和長者等，有網民提醒做好期望管理，「打算早啲瞓」。（AI生成圖片）

有愛護動物人士稱會拿出部份獎金幫助毛孩，「興建一個大型收容所，收容全部流浪貓狗」。部份網民就認為獎金一定和家人分享同甘共苦，「小部份做善事，其餘分畀家人」、「捐一半出去，剩返嗰一半就養老，養父母」、「捐2,000萬去慈善機構，買層樓畀阿媽及細佬妹，再買樓投資，但仍然繼續工作」。

網民溫提期望管理：我打算早啲瞓

中頭獎後有大計當然好，但有理性網民提醒大家要做好「期望管理」，認為買六合彩本身也是在做善事，「我打算早啲瞓，早啲去發夢」、「早啲瞓啦，夢裏乜都有可能」、「其實買咗已當做咗善事」。