2億六合彩金多寶｜買中頭獎隔離號碼中空寶　擦邊男︰邊個夠我黑

【六合彩金多寶】六合彩新春金多寶年初五（21日）攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎可獲高達$200,000,000元彩金，高額彩金自然吸引極多市民投注，結果中獎號碼分別是2、18、34、35、37、49，特別號碼是33，共有5注爽中頭獎，每注獎金高達$42,187,500。



不過，有人歡喜有人愁，本港有1名男子在threads上載自己投注紀錄，號碼分別是3、19、34、36、38、48，樓主苦笑形容「邊個夠我黑？全部擦邊，人無奈的時候真的會笑出來」，另一注同樣無中，但沒有出現一面倒擦邊情況。



網民︰下次買完之後通知我哋，買晒你隔離啲號碼

帖文引來許多網民討論，「唔係全部擦邊，你中咗34」、「係你嘅就係你嘅，唔係你嘅就唔係你嘅」、「下次買完之後通知我哋，買晒你隔離啲號碼」、「笑到仆X，全部差一個」、「真係要大叫，邊個夠我慘」。

2.21今期六合彩攪珠結果／派彩

中獎號碼：2、18、34、35、37、49 特別號碼 ：33

攪珠期數：26/020 CNY 馬年新春金多寶

預計頭獎：$200,000,000

頭獎：每注獎金$42,187,500，5注中

二獎：每注獎金$1,134,250，13.5注中

三獎：每注獎金$63,650，641.5注中

六合彩結果｜今期2月21日2億即時攪珠

六合彩｜中獎獎金算法

頭獎中6個字：選中6個「攪出號碼」 ，因應該期獲中頭獎注數有所不同

二獎中5.5個字：選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」，獎金因應中二獎注數有所不同

三獎中5個字：選中5個「攪出號碼」，獎金會因應中三獎注數有所不同

四獎中4.5個字：選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 ，固定獎金港幣9,600元

五獎中4個字：選中4個「攪出號碼」，固定獎金港幣640元

六獎中3.5個字：選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」，固定獎金港幣320元

七獎中3個字：選中3個「攪出號碼」，固定獎金港幣40元

2.24 下期六合彩攪珠

今期未中都唔緊要，下一期六合彩將會在2月24日攪珠。

攪珠期數：26/021

預計頭獎：$8,000,000

截止買六合彩時間：2月24日晚上 9:15

