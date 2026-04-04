丈夫嫌月子中心收費高！要求孕妻分擔︰我7你3　網民轟︰沒錢別生

妻子懷孕，丈夫當然多加照顧，而台灣1名人夫在網上發文大呻，指妻子最近懷孕，雙方開始討論到產後要住月子中心，住滿30天基本收費需20萬至30萬新台幣（5萬至7.5萬港元） ，如果要他獨力承擔，其實仍出得起，但他提出「既然這是我們兩個共同的孩子，這筆開銷是不是可以討論一下分擔比例？例如我出70%，你出30%？」。妻子聞言色變反駁，「我懷孕這麼辛苦，還要忍受身材走樣、孕吐，你出這點錢算什麼？」、「你現在跟我計較這個，是不是代表你以後對小孩、對我也會這麼小氣？」。



人夫慨嘆所有生產費用和育兒用品合共40萬新台幣（約10萬港元），幾乎是其接近半年的薪金，當妻子以「我有懷孕妳沒有」來作為「所有開銷理所當然由男方全出」的理由時，「感覺這段關係變得很像交易」，孕妻甚至激動到想返娘家暫住。



大量網民留言批評人夫態度，「沒錢不要生小孩好嗎？」、「不然小孩放你肚子」、「如果男生可以生小孩，我全出月中的錢，我願意喔」、「不是不愛，就是沒這麼愛老婆；不是出不起，就是心疼錢」。



手人婦開始討論到產後要住月子中心，樓主留意目前行情，「稍微好一點的、住滿30日」，基本收費都要都要20萬至30萬新台幣（5萬至7.5萬港元） 不等。（AI生成圖片）

提出月子中心73分擔比例

樓主在「Dcard討論區」表示，和妻子結婚1年多，最近有了小生命，開始討論到產後要住月子中心，樓主留意目前行情，「稍微好一點的、住滿30日」，基本收費都要都要20萬至30萬新台幣（5萬至7.5萬港元） 不等，他強調「不是不愛老婆，也不是出不起」，卻提出「既然這是我們兩個共同的孩子，這筆開銷是不是可以討論一下分擔比例？例如我出70%，你出30%？」。

妻子連環反駁︰出這點錢算什麼？

妻子「一聽臉色直接垮掉」，連環反駁「我懷孕這麼辛苦，還要忍受身材走樣、孕吐，你出這點錢算什麼？」、「我身邊的朋友，甚至姊妹淘，月子中心全都是老公付錢的」，以及「你現在跟我計較這個，是不是代表你以後對小孩、對我也會這麼小氣？」。

樓主向孕妻提出「既然這是我們兩個共同的孩子，這筆開銷是不是可以討論一下分擔比例？例如我出70%，你出30%？」。（AI生成圖片）

樓主3原因反駁

樓主慨嘆「難道我的薪水就是從天上掉下來的嗎？」，明白女生懷孕生產過程辛苦，「那種痛我沒辦法代為承受」，所以他平時盡量多做家事，沒有少買補品，但樓主都有經濟壓力，月子中心加上生產費用和育兒用品，大約40萬新台幣（約10萬港元），「這幾乎是我快半年的薪水」，妻子卻用「我有懷孕妳沒有」來作為「所有開銷理所當然由男方全出」的理由時，「感覺這段關係變得很像交易」，樓主更稱「如果這筆錢能省下一點，未來小孩的醫療保險或教育基金不是更充裕嗎？」。

孕妻「有點想回娘家住」

妻子覺得樓主不夠愛她，「甚至有點想回娘家住」，樓主疑惑「現在這個年代？月中男方全額負擔真的已經是變成一種不容質疑的真理了嗎？」。

網民︰你老婆真的嫁錯人了

帖文引來許多網民留言，「你老婆真的嫁錯人了」、「你去找一個願意跟你一起三七分的，找不到你就知道問題出在哪了」、「你第一句說『不是出不起』，後面又說『我的點在於經濟壓力』，互相矛盾耶？」、「你太太好可憐」、「如果要我出，那一開始我就選擇拿掉不生」。

（Dcard討論區）