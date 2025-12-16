懷孕38周被叫「掃整棟樓的樓梯」！丈夫照轉述奶奶吩咐　人妻傻眼

孕婦身懷六甲，理應多加休息，不宜操勞做家務。台灣1名人妻表示，當年懷孕38周時，丈夫突然轉述奶奶要求，吩咐她「掃整棟樓的樓梯」，惟「家裡的樓梯很小很窄」，加上自己孕肚特別大，「老公轉述的當下都沒有覺得不妥」，情況令她傻眼。



大量網民留言指「你老公真的蠻白目的⋯而且為什麼不是他們去掃？」、「老公沒手不會自己去掃嗎？還轉述什麼？」、「他們有事嗎？」、「想去母留子？」。



樓主正值懷孕38周之際，丈夫忽然轉述奶奶吩咐，要求她「掃整棟樓的樓梯」。（示意圖／gettyimages）

丈夫轉述奶奶要求 吩咐「掃整棟樓的樓梯」

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己正值懷孕38周之際，丈夫忽然轉述奶奶吩咐，要求她「掃整棟樓的樓梯」，雖然她「懷孕是沒有到很嬌貴，也是可以做家事」，但家中樓梯空間有限，非常狹窄，而且「當下快生了加上肚子特別大」，稍一不慎，可能會往後跌倒，而丈夫當時轉述「沒有覺得不妥」，令到樓主啞口無言。

樓主指家中樓梯空間有限，非常狹窄，「當下快生了加上肚子特別大」，稍一不慎，打掃期間可能會往後跌倒。（《嚦咕嚦咕新年財》截圖）

網民罵人夫︰好可惡的隊友

帖文引來許多網民討論，「很笨的老公」、「樓梯真的很危險，尤其對孕婦，掃平地還好，樓梯真的不可以」、「好可惡的隊友，叫他豬隊友都算是誇獎了」、「老公跟奶奶是不是殘廢沒有自理能力？」。

（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）