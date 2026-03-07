假離婚變真分手！欠債男轉移資產扮離婚　他慘被趕出門　判決逆轉

離婚都有假？台灣一 對結婚逾20年的夫妻，因男方屢遭追債，妻子提議「假離婚」，要求丈夫將其名下所有財產包括房地產轉讓給她後辦理離婚手續，男方依言照做。惟離婚後，男子驚悉「前妻」突然變賣財產，甚至要求他搬離住所，才驚覺自己掉入陷阱，於是提告請求確認婚姻關係仍然存在。



案件一審期間，女方辯稱其實是「前夫」出軌，自己出錢購買房地產，「前夫」甚至對他家暴，更有證人支持其說法。男方被判敗訴後提出上訴，女方此時才承認自己指控「前夫」出軌，證人才信以為真，在未有確認男方意願下，擔任證人簽署離婚協議書，法官因而改判2人婚姻關係仍然存在。



辦理離婚手續後，「前妻」突然變賣財產，甚至要求男方搬離住所。（AI生成圖片）

妻提出「假離婚」避債

台媒於今年2月報道，涉事夫妻於1999年結婚，育有1子，男方長期遭人追債，妻子提議辦理「假離婚」，要求丈夫先將名下所有財產轉到她名下。丈夫聽完覺得有道理，於是將房地產、公司、貨車等全數財產，以贈與名義轉到妻子名下，到了2022年4月，一家三口再到戶政事務所完成離婚手續。

「前妻」變賣財產兼趕出家門

豈料男方之後受傷接受治理，「前妻」陸續結束公司營業登記和變賣貨車，到了2023年11月，「前妻」更稱接受其他人追求，要求他勿再打擾，甚至提告逼迫「前夫」和其母親交租，否則需要搬走，男方才驚覺「假離婚變真分手」，由始至終都是一場騙局，於是提告請求確認婚姻關係存在。

案件經過2次審理，法官裁定婚姻關係仍然存在。（AI生成圖片）

男方一審敗訴

女方在庭上辯稱，「前夫」其實有外遇，隱瞞20多年，加上房地產的首期和貨款都是她支付，反而是「前夫」經常揮霍，一堆支出由她處理，「前夫」甚至曾經用鐵鎚施襲，她已經申請保護令。兒子聲稱母親無法忍受父親出軌，所以才協議離婚，尚有其他證人支持女方口供，法官認為男方舉證不足，因此判處敗訴。

離婚程序出現問題 法官改判婚姻關係仍存在

男方上訴至二審，「前妻」才承認自己在街市向其中名證人聲稱丈夫出軌，對方願意免費簽署離婚協議書，但簽名時丈夫並不在場，而且在男方簽名前已經先簽名，法官認為離婚欠缺「2名以上適格證人」的法定要求，依民法裁定無效，撤銷原審判決，改判婚姻關係仍然存在。

（綜合）