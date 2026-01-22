沒碰前妻突多了1名女兒？失婚男驚：3年前已結紮　1原因險成人父

離婚後各走各路，沒有必要再為前伴侶的人生負責。台灣高雄1名男子離婚後，驚悉自己戶籍多了1名小孩，女兒母親正是前妻，於是訴諸法律，提出自己早已經結紮，而且早已沒有和前妻性交。前妻同樣提出訴訟，她和真正生父出庭作證，否定這段父女關係，法官經審理後，發現雙方尚未離婚期間，女方已經受孕，因而被誤以為是婚生子女，但女嬰的確並非結紮男的親生骨肉，判處他們並非父女。



戶籍上突然多了1名女兒

台媒於今年1月報道，涉事男女2024年7月30日協議離婚，女方隨後生下女兒，卻被推定為婚生子女，男方在戶籍上被登記為生父。男方意外發現事件，因而訴諸法律，強調自己早在結婚3年前接受結紮手術，離婚後都沒有和前妻發生性行為，所以絕不會是女嬰的親生父親。

前妻和生父同否定這段父女關係

女方同樣提起訴訟，承認和另1名男子生下女兒，女兒和前夫沒有血緣關係。生父亦出庭表示，自己2024年和女方交往，當時發生性行為，女嬰是其親生女兒。

法官裁定父女關係並不存在

法官查看結紮手術資料等證據，發現婚姻關係存續期間，女方已經受孕，所以被誤以為是婚生子女，但男方已經結紮，所以不可能經手，裁定父女關係並不存在，案件仍可上訴。

