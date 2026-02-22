$38外賣椰汁芋頭西米露糖水！僅5粒芋頭+極少西米　網民嘲賑災粥

糖水店食水深？有女生光顧尖沙咀的糖水店買外賣，以38元購買椰汁芋頭西米露，享用時發現裏頭只有「5粒芋頭」，以及極少量的西米，加上糖水質地較稀身，故稱「去百佳買罐椰汁自己隊都無咁嬲」。



大多網民批評店舖，「糖水已經係好暴利嘅食品，仲要慳到咁」、「第一次見近乎無西米嘅西米露」、「西米呢啲cheap cheap嘢都唔俾多粒你真係講唔過去」；但有人覺得打開門做生意各樣皆成本，「38元可能只賺到2至5蚊」。



有食客光顧尖沙咀的糖水店，以38元購買椰汁芋頭西米露，不滿份量極少公審。（「threads＠kwokyuenling」影片截圖）

外賣$38椰汁芋頭西米露 食客公審份量極少

該女食客在threads上傳影片，指在尖沙咀堪富利士道光顧某糖水店，外賣購買38元的椰汁芋頭西米露，不過當她打開發現裏頭只有5粒芋頭，以及少於30粒西米，直言「去百佳買罐椰汁自己隊都無咁嬲」。但她平心而論表示，糖水的椰汁味是不錯，差在西米份量太少，已即時WhatsApp店方反映。

事主在尖沙咀堪富利士道某糖水店，外賣購買一碗38元、熱的椰汁芋頭西米露。（「threads＠kwokyuenling」影片截圖）

她指糖水只有5粒芋頭，以及少於30粒西米。（「threads＠kwokyuenling」影片截圖）

芋頭數量寥寥可數 西米「少之又少」

從樓主拍攝影片可見，她不斷用匙羹攪拌紙碗內糖水，顯示芋頭數量的確寥寥可數，而西米更是「少之又少」，在不足料的情況下，加上糖水質地較稀身，整體更像是椰汁加水的感覺。

她不斷用匙羹攪拌，顯示芋頭數量的確寥寥可數，而西米更是「少之又少」。（「threads＠kwokyuenling」影片截圖）

她不斷用匙羹攪拌，顯示芋頭數量的確寥寥可數，而西米更是「少之又少」。（「threads＠kwokyuenling」影片截圖）

網民斥離譜：似古代貪污官員發嘅賑災粥

網民紛紛批評糖水店離譜，「好過分…芋頭少都算，西米都咁，好似古代貪污官員發嘅賑災粥」、「糖水已經係好暴利嘅食品，仲要慳到咁」、「5粒芋頭都當佢過到骨…第一次見近乎無西米嘅西米露」、「西米呢啲cheap cheap嘢都唔俾多粒你，真係講唔過去」、「呢間非常搵笨，以前比較足料，唔知係咪換咗人定已轉手，出品已大不如前」、「唔怪之得無人會想（喺）香港消費」，又揶揄「椰汁芋頭西米No」。

糖水店被指食水深？ 網民提1點認為份量合理

但另有意見為糖水店說情，「又咁講，舖租、燈油火蠟、員工人工各項洗費成本，38可能只賺到2至5蚊」、「38蚊已經唔係貴，仲要尖沙咀，即係成本要降低，呢個份量嘅料合理」、「無計㗎啦，佢賣一碗俾你，都唔夠一個夥計一個鐘頭工資，所以我都唔明香港啲飲食業點做」。

（threads＠kwokyuenling）