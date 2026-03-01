遭老爺趕出1,600呎豪宅　搬走同日老公被炒　新抱怒斥：無人情味

相見好同住難！有新抱於網上發文大呻，婚後搬進老公與老爺1,600呎大宅居住，打算可以儲錢買樓，沒料到老爺某天一大早突然因用洗衣機的問題責罵她，兼趕她出家門，在她搬走當天老公還不幸被解僱，夫妻二人被迫分居約半年才租了個300多呎的小蝸居開始二人生活。新抱直斥老爺：「一啲包容同人情味都無！」



網民留言指出，「如果間屋係佢真係佢大晒喎，無計寄人籬下係咁」、「無論夫家間屋幾大，都唔建議一齊住！100%會多磨擦！平平地租間細單位，兩公婆有嘢做唔怕捱落去！」、「搬走咪好囉，少啲見，少啲磨擦」。有網民就說「以為只有婆媳糾紛，原來都有爺媳糾紛」、「清官難審家庭事」。



有新抱於網上發文大呻，婚後搬進老公與老爺1,600呎大宅居住，打算可以儲錢買樓，沒料到老爺某天一大早突然因用洗衣機的問題責罵她，兼趕她出家門。（《巨輪2》劇照）

該新抱於Threads發文表示，結婚初期她搬進了老公與老爺家中居住，打算可以儲錢買樓，3個人連外傭住1,600呎大宅，「空間夠大，有工人做家務，大家都和諧相處」。惟其後老爺不滿意該外傭而解僱，「堅持唔畀請返1個新工人，佢話覺得無呢個需要」，樓主不滿道：「你用咗30幾年工人，唔請邊個做家務？」

用洗衣機問題被老爺趕出1,600呎豪宅

樓主指出，她與老公都有全職工作，而老爺已退休，「咁唯有各自洗衫、買兩餸飯、間中煮下pasta、用吸塵抹地機械人」，如是者過了3個多月，某天「老爺一早起身就為咗用洗衣機開我波，之後仲趕我走！」。

樓主怒斥老爺：「我好憎佢，係因為佢一啲包容同人情味都無！」（《巨輪2》劇照）

新抱怒斥老爺：一啲包容同人情味都無！

樓主說，幸好還有娘家可以回去，她亦向老公明言不會再搬回去與老爺同住，就算沒錢買樓都要租樓，「但好似拍戲咁，衰嘢就一齊嚟，我搬走嗰日老公就俾人炒魷魚」，結果與老公分居差不多半年，待老公找到新工作過了試用期後，就租了個300多呎的小蝸居開始二人生活，而老爺1人獨居1,600呎大宅。

樓主怒斥老爺：「我好憎佢，係因為佢一啲包容同人情味都無！我老公失業，佢奚落我老公話，你哋搬去住劏房。面對呢啲食古不化嘅X街、原生家庭唔和諧、我覺得唔生小朋友係最明智嘅決定。奚落自己仔女係咩教育方法？」，直言「而家300幾呎1間房，兩個人都係勉強夠住，真係完全唔會諗生仔」。

樓主直言，「面對呢啲食古不化嘅X街、原生家庭唔和諧、我覺得唔生小朋友係最明智嘅決定」。（《香港愛情故事》劇照）

網民：寄人籬下要委屈求存好正常

網民留言指出，「只能說你老公無本事，唔可以怪人」、「就咁睇，老爺好唔鍾意你，覺得你老奉乜都工人做，所以突登炒個工人迫你走」。

有網民批評樓主，「你黐老爺屋企，即係寄人籬下，要委屈求存都好正常，要怪只有怪你老公冇本事買樓，但你走去鬧你老爺係X街？」，揶揄「講到一定要畀你住咁，唔畀你住，就要人絕子絕孫，你心地咁好，打和啦」。

有網民語重心長道，「結婚前一定要確保唔使同老爺奶奶住，否則寧願唔結」。（《三十而已》劇照）

網民：結婚前要確保唔使同老爺奶奶住

有網民就批評樓主老爺，「死啦，我覺得父母有能力，應該幫下仔女好天經地義，因為我自己生得嘅，我都會咁做，生個仔出嚟受苦嘅，點解要生？」。

有網民語重心長道，「結婚前一定要確保唔使同老爺奶奶住，否則寧願唔結，就算最後搞到孤獨終老都係咁話。冇男人唔會死，但喺人哋屋企受氣就會激死自己」。

