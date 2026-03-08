俄羅斯男嬰懸掛10樓窗邊！失重心直墮地面 女護士1招救援阻悲劇
撰文：桃樂斯
出版：更新：
俄羅斯發生嬰兒墮樓意外！當地一名嬰兒在無人看管之下，多次試圖打開窗戶，之後更身體搖晃失去重心，從33米高處直墮地面。幸好途經護士迅速脫下外套，和路人撐開外套在下方準備，嬰兒先跌下外套再跌下雪地，所幸未有受傷，意識清醒被送醫治療，目前情況穩定。事發時，男嬰父母在鄰居家作客，而18歲哥哥在房內玩電腦。當地相關部門正調查事件。
男嬰懸掛10樓窗邊 失重心從33米高墮地
綜合外媒等報道，事發在俄羅斯的聖彼得堡（Saint Petersburg），一名18個月大（年約1歲半）男嬰在沒有成年人監管下，懸掛在某公寓樓高10樓外牆。從現場片段畫面可見，男嬰身體搖晃並半探出窗外，未幾失去重心，從33米高處直墮地面。
女護士1招「神救援」阻悲劇
幸好危急關頭有2名護士從下方經過，她們見狀即時脫下外套，與附近民眾合力撐開外套，使男嬰剛好掉落在外套上。雖然強大的衝力導致衣服瞬間裂開，男嬰亦跌落在雪地上，但他未有受傷，意識清醒被送醫治療，目前情況穩定，但因受驚過度，頻頻哭泣。
嬰兒獨自徘徊窗邊20分鐘 多次試圖打開窗戶
事後有目擊者向媒體透露，當時看見男嬰獨自在窗邊徘徊長達20分鐘，不但多次試圖打開窗戶，最後更爬上窗台。而其中1名護士卡巴紹娃（Anna Kabashova）指出，當時情況驚險，「我們是憑本能行事，因為不知道在這種情況該如何應對」，好在最後成功拯救嬰兒。
另一名有份伸出援手的中年男子表示，當時看見2名女子望向建築物上方且不斷尖叫，抬頭發現嬰兒懸掛窗外，便立刻撥打救護熱線，並指揮現場人士展開救援。他認為單靠雙手、床單都未能安全接住男嬰，故提議將外套撐開，以類似「蹦床（即跳彈床）」方式在下方準備，隨後人群傳來一聲「他掉下去了」和一下撞擊聲，僅數秒嬰兒已重摔在外套上。
事發時嬰兒父母不在家 兄長在房內玩電腦
據知事發時，男嬰父母正在鄰居家作客，而18歲哥哥在房內玩電腦，直至聽見尖叫聲才驚覺發生意外。當地相關單位正調查事件。
（綜合）
湖南女童「20樓墮落至13樓」 熱心女鄰居緊抓她手 微信急召救兵女童玩野外探險！從30米瀑布懸崖墮下 消防擔架搬運近3小時救回救人英雄！驚見3歲童5樓露台墮下 男子奇蹟接住：只是做該做的事驚險影片瘋傳！男童3樓墮下 男子衝前徒手接住救命 網民：英雄!