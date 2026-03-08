俄羅斯男嬰懸掛10樓窗邊！失重心直墮地面　女護士1招救援阻悲劇

俄羅斯發生嬰兒墮樓意外！當地一名嬰兒在無人看管之下，多次試圖打開窗戶，之後更身體搖晃失去重心，從33米高處直墮地面。幸好途經護士迅速脫下外套，和路人撐開外套在下方準備，嬰兒先跌下外套再跌下雪地，所幸未有受傷，意識清醒被送醫治療，目前情況穩定。事發時，男嬰父母在鄰居家作客，而18歲哥哥在房內玩電腦。當地相關部門正調查事件。



俄羅斯1名男嬰懸掛在10樓窗邊，從33米高處直墮地面。（網上影片截圖）

男嬰懸掛10樓窗邊 失重心從33米高墮地

綜合外媒等報道，事發在俄羅斯的聖彼得堡（Saint Petersburg），一名18個月大（年約1歲半）男嬰在沒有成年人監管下，懸掛在某公寓樓高10樓外牆。從現場片段畫面可見，男嬰身體搖晃並半探出窗外，未幾失去重心，從33米高處直墮地面。

女護士1招「神救援」阻悲劇

幸好危急關頭有2名護士從下方經過，她們見狀即時脫下外套，與附近民眾合力撐開外套，使男嬰剛好掉落在外套上。雖然強大的衝力導致衣服瞬間裂開，男嬰亦跌落在雪地上，但他未有受傷，意識清醒被送醫治療，目前情況穩定，但因受驚過度，頻頻哭泣。

護士脫下外套，與附近民眾合力撐開外套，使男嬰剛好掉落在外套上。（網上影片截圖）

嬰兒獨自徘徊窗邊20分鐘 多次試圖打開窗戶

事後有目擊者向媒體透露，當時看見男嬰獨自在窗邊徘徊長達20分鐘，不但多次試圖打開窗戶，最後更爬上窗台。而其中1名護士卡巴紹娃（Anna Kabashova）指出，當時情況驚險，「我們是憑本能行事，因為不知道在這種情況該如何應對」，好在最後成功拯救嬰兒。

其中1名協助救援的女護士卡巴紹娃（Anna Kabashova）。（網上影片截圖）

另一名有份伸出援手的中年男子表示，當時看見2名女子望向建築物上方且不斷尖叫，抬頭發現嬰兒懸掛窗外，便立刻撥打救護熱線，並指揮現場人士展開救援。他認為單靠雙手、床單都未能安全接住男嬰，故提議將外套撐開，以類似「蹦床（即跳彈床）」方式在下方準備，隨後人群傳來一聲「他掉下去了」和一下撞擊聲，僅數秒嬰兒已重摔在外套上。

事發時嬰兒父母不在家 兄長在房內玩電腦

據知事發時，男嬰父母正在鄰居家作客，而18歲哥哥在房內玩電腦，直至聽見尖叫聲才驚覺發生意外。當地相關單位正調查事件。

（綜合）