老爺奶奶來訪突嬲爆走人！丈夫爆真相兼責妻　網民傻眼︰全家有病

許多老一輩仍然堅持要後輩盡孝，但偏偏不說出口。台灣1名人妻表示，自己有一晚下班回家，見到老爺和奶奶前來留宿，打招呼後便往洗澡，之後老爺和奶奶叫兒子接載他們回家，甚至稱「不爽住，有大罵的聲音」。人妻感莫名其妙，而丈夫事後「解釋」全因她回家後，「沒有切水果給他們吃」，人妻反稱兩老沒有表示想吃水果，但丈夫反駁「他們沒講，但是你應該要知道」。



人妻在帖文大罵「公婆整媳婦，連這招都可以用是不是?」、「現在連老公也跟我吵，說我為啥沒猜到他們要吃水果」。許多網民力撐人妻，「這點小事也要生氣」、「工作已經夠累了，回家還要當女僕」、「你有個豬隊友」、「全家有病」。



老爺和奶奶原本來留宿，但突然叫兒子接載他們回家，人妻甚至聽到對方「不爽住，有大罵的聲音」。（《上流寄生族》劇照）

老爺奶奶氣呼呼離開

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，老爺和奶奶前來留宿1晚，樓主當晚近9時才下班回到家，在1樓打完招呼後直接上樓洗澡，而兩老在1樓客廳看電視，去到同晚10時許，「兩老叫老公載他們回去，他們不爽住。有大罵的聲音」，最終氣呼呼離開。

斥媳婦回家後「沒有切水果」

樓主感到莫名其妙，不知道老爺和奶奶生氣原因，丈夫事後爆真相，原來是因為樓主回家後「沒有切水果給他們吃」。樓主反問「他們有說嗎？有跟我說他們要吃水果嗎？沒有啊，都沒講啊」，丈夫卻反駁「他們沒講，但是你應該要知道」，即怪責妻子不懂事。

樓主大感莫名其妙，丈夫「解釋」全因她回家後「沒有切水果給他們吃」，丈夫更稱「他們沒講，但是你應該要知道」。（《和解在後》劇照）

人妻怒問︰期待媳婦如何善待他們嗎？

樓主在帖文指出，她為什麼「應該要知道」，怒批「這種公婆，惟恐天下不亂，還期待媳婦如何善待他們嗎？」，甚至批評丈夫沒有護妻。

網民︰老公也有病吧？

大量網民留言支持樓主，「超棒的，這樣就不用住1晚」、「太難了，還要通靈」、「這種老公有什麼用？」。

（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）