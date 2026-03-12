養箭豬拔刺17年！四川男曝每斤刺售價　藥用價值高可製多樣工藝品

【豪豬／箭豬】豪豬（箭豬）的刺有價有市？四川內江有豪豬養殖戶近日接受內媒訪問時介紹，他飼養豪豬已有17年，高峰期規模達7000多隻，豪豬身上的刺可作藥用及製成工藝品，豪豬的肉亦可食用。



網民紛紛驚呼，「第一次聽說」、「豪豬渾身是寶啊！」、「沒想到用處這麼大」、「原來豪豬的刺這麼值錢啊」、「致富之路」，也有網民說「其實養殖挺賺錢的，但是挺辛苦」。



四川內江有豪豬養殖戶近日接受內媒訪問時介紹，他飼養豪豬已有17年，豪豬身上的刺可作藥用及製成工藝品，豪豬的肉亦可食用。（「大眾新聞-半島都市報」微博影片截圖）

據《大眾新聞-半島都市報》報道，四川內江的余先生飼養豪豬已有17年，高峰期飼養場內有7000多隻豪豬。余先生介紹，豪豬每半年可拔1次刺，豪豬刺會再自行長回，每隻年產三四兩刺，每斤刺能賣約400元人民幣（約453港元）。

養豪豬拔刺17年 四川男曝用途多

余先生指出，豪豬刺藥用價值非常高，亦可製成工藝品，比如魚漂、髮簪、牙籤、耳環、項鏈等，同時豪豬肉可食用，每斤大約售100多人民幣（約113港元）。

影片所見，余先生拿着1塊大紙板拍打豪豬，豪豬受外物刺激下，身上的刺自然脫落。（「大眾新聞-半島都市報」微博影片截圖）

余先生指出，豪豬刺藥用價值非常高。（「大眾新聞-半島都市報」微博影片截圖）

怎樣收集豪豬的刺？

影片所見，余先生拿着1塊大紙板拍打豪豬，豪豬受外物刺激下，身上的刺自然脫落，余先生搖動球狀物體，輕輕撞擊豪豬同樣奏效。

網民笑說，「古有諸葛亮草船借箭」、「今有余先生豪豬拔刺」、「誰說只有羊毛可以薅？」。也有人表示「我以為把豪豬壓着1根1根的拔了，結果是這麼搞的」、「做出來的工藝品挺好看的」。另有人認為「感覺好殘忍」、「可憐的豪豬被拍來拍去拔刺」。

（大眾新聞-半島都市報）