返鄉飲烈酒宿醉！上環茶餐廳貼告示：休息一日 網民笑：咩酒咁勁
撰文：謝茜嘉
與親友相聚歡慶，喝酒切記要量力而為！近日網上流傳照片，指上環太平山街新波記茶餐廳老闆於店舖鐵閘張貼告示，稱因回鄉喝了太多烈酒，身體感不適，需要休息1天。發文者笑說「想知飲咩酒咁勁」，有網民就留言透露老闆最終宿醉休息了2天才開門營業。
Threads及facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」近日流傳照片，上環太平山街新波記茶餐廳老闆2月25日於店舖鐵閘張貼告示，寫道「店家因返鄉飲太多烈酒而不適，故需休息1日，望諒解！勸君勿貪杯！」。
新波記老闆返鄉飲烈酒宿醉休業2天
Threads發文者笑言，「師兄一家已經醉咗兩日，想知飲咩酒咁勁，可以宿醉兩日唔開門做生意」。
發文者笑：想知飲咩酒咁勁
網民笑說，「仲寫到字？」、「反而想知……有冇失身？」、「勸君更進一杯酒，西出陽關無故人」，有網民就讚老闆的手寫告示，「中文造詣幾好，欣賞」。有網民於2月27日留言表示，「今日經過見到開咗舖啦」。
另有網民猜測老闆到底喝了什麼烈酒，「化學白酒？」、「飲埋啲劣質酒」、「假酒飲得多傷身」、「大陸嗰啲自釀酒，濃度、雜質仲有甲醇都好高，飲完輕則瞓兩日，重則瞓成世」、「翻鄉下飲酒be like：我哋鄉下人唔識咩度唔度數，飲就係啦，飲落口，又真係甜甜哋幾好飲」。
（Threads@ccy._yin / facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）