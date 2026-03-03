返鄉飲烈酒宿醉！上環茶餐廳貼告示：休息一日　網民笑：咩酒咁勁

與親友相聚歡慶，喝酒切記要量力而為！近日網上流傳照片，指上環太平山街新波記茶餐廳老闆於店舖鐵閘張貼告示，稱因回鄉喝了太多烈酒，身體感不適，需要休息1天。發文者笑說「想知飲咩酒咁勁」，有網民就留言透露老闆最終宿醉休息了2天才開門營業。



近日網上流傳照片，上環太平山街新波記茶餐廳老闆於店舖鐵閘張貼告示，稱因回鄉喝了太多烈酒，身體感不適，需要休息1天。（Threads@ccy._yin）

Threads及facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」近日流傳照片，上環太平山街新波記茶餐廳老闆2月25日於店舖鐵閘張貼告示，寫道「店家因返鄉飲太多烈酒而不適，故需休息1日，望諒解！勸君勿貪杯！」。

新波記老闆返鄉飲烈酒宿醉休業2天

Threads發文者笑言，「師兄一家已經醉咗兩日，想知飲咩酒咁勁，可以宿醉兩日唔開門做生意」。

Threads發文者笑言，「想知飲咩酒咁勁，可以宿醉兩日唔開門做生意」。（《戀愛鄰距離》劇照）

facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」同樣有網民分享事件。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

發文者笑：想知飲咩酒咁勁

網民笑說，「仲寫到字？」、「反而想知……有冇失身？」、「勸君更進一杯酒，西出陽關無故人」，有網民就讚老闆的手寫告示，「中文造詣幾好，欣賞」。有網民於2月27日留言表示，「今日經過見到開咗舖啦」。

另有網民猜測老闆到底喝了什麼烈酒，「化學白酒？」、「飲埋啲劣質酒」、「假酒飲得多傷身」、「大陸嗰啲自釀酒，濃度、雜質仲有甲醇都好高，飲完輕則瞓兩日，重則瞓成世」、「翻鄉下飲酒be like：我哋鄉下人唔識咩度唔度數，飲就係啦，飲落口，又真係甜甜哋幾好飲」。

